NRW-Wetter wird ungemütlich: Hier soll es sogar Neuschnee geben

Essen - Nach sonnigem Frühlingswetter mit milden Temperaturen wird es in Nordrhein-Westfalen bald wieder ungemütlich.

Nach einigen milden Tagen wird es in NRW wieder deutlich kühler und auch nasser. (Symbolfoto) © Harald Tittel/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es am Montag und Dienstag zwar niederschlagsfrei bei Temperaturen von 15 Grad und mehr.

In der Nacht zu Mittwoch kühlt es jedoch deutlich ab, es wird stürmisch und tagsüber ziehen Regenschauer und Graupelgewitter durch das Bundesland.

In Hochlagen sind demnach Schneeschauer und einige Zentimeter Neuschnee möglich, die Tiefstwerte liegen je nach Gegend bei minus drei und plus zwei Grad.