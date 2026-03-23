NRW-Wetter wird ungemütlich: Hier soll es sogar Neuschnee geben
Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Essen - Nach sonnigem Frühlingswetter mit milden Temperaturen wird es in Nordrhein-Westfalen bald wieder ungemütlich.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, bleibt es am Montag und Dienstag zwar niederschlagsfrei bei Temperaturen von 15 Grad und mehr.
In der Nacht zu Mittwoch kühlt es jedoch deutlich ab, es wird stürmisch und tagsüber ziehen Regenschauer und Graupelgewitter durch das Bundesland.
In Hochlagen sind demnach Schneeschauer und einige Zentimeter Neuschnee möglich, die Tiefstwerte liegen je nach Gegend bei minus drei und plus zwei Grad.
Wärmer als elf Grad soll es an dem Tag aber nirgends werden in NRW. Ähnlich usselig ist es der Prognose zufolge am Donnerstag.
Titelfoto: Harald Tittel/dpa