Schnee an Weihnachten in NRW? Experten geben leise Hoffnung

Düsseldorf - Schneeflöckchen, Weißröckchen ... Zumindest in Teilen Nordrhein-Westfalens hält der Deutsche Wetterdienst (DWD) ein wenig Schnee zu Weihnachten für möglich.

In einigen Teilen von Nordrhein-Westfalen könnte es an Heiligabend schneien. © Matthias Bein/dpa

Meist bleibt es zwar niederschlagsfrei, an Heiligabend könnten demnach in den Bergen aber vorübergehend ein paar Schneeflocken fallen. An den Feiertagen gibt es viel Sonne.

Der Dienstag wird laut den Experten recht grau mit vielen Wolken, nur wenigen Auflockerungen und Schneegriesel oder gefrierendem Sprühregen in den Hochlagen im Osten des Bundeslands. Die Temperaturen erreichen tagsüber bis zu sieben Grad. In der Nacht wird es vereinzelt glatt.

Auch an Heiligabend soll der Himmel anfangs noch stark bewölkt sein, im Tagesverlauf sollen die Wolken dann aber auflockern. Es bleibt trocken, am ehesten in den Bergen hält der DWD zeitweise Schneegriesel oder ein paar Schneeflocken für möglich. Die Temperaturen sollen am Nachmittag im Rheinland um die drei Grad erreichen, in Ostwestfalen ein Grad und minus fünf Grad auf dem Kahlen Asten.

Die Nacht zum ersten Feiertag wird dann windig mit starken oder - in den Bergen - stürmischen Böen.