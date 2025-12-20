Rote Augen unterm Weihnachtsbaum? Experten haben schlechte Kunde für Allergiker

Essen - Noch ist es nicht richtig Winter geworden, und schon weht vielerorts ein Hauch von Frühling: In Teilen von Nordrhein-Westfalen hat der Flug von Hasel- und Erlenpollen begonnen.

Der erste blühende Hasel wurde in NRW bereits am 10. Dezember gemeldet. (Archivbild) © Marc Herwig

"Gerade in NRW beginnt schon jetzt die Blüte", sagt Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Auch aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland wurden blühende Haselsträucher gemeldet. Eine flächendeckende Belastung für Allergiker gebe es im Moment aber noch nicht.

Der erste blühende Haselstrauch sei in Nordrhein-Westfalen schon am 10. Dezember gemeldet worden, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Inzwischen haben die phänologischen Beobachter des DWD vor allem im milden Rheinland vielerorts den Beginn der Haselblüte gemeldet.

Eigentlich beginnt die Hauptblüte der sogenannten Frühblüher Hasel und Erle erst Ende Januar oder Anfang Februar. Durch den Klimawandel waren die ersten Pollen zuletzt aber immer wieder schon früher unterwegs.