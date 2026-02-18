Schnee, Glätte, Regen oder Sonne? So geht's mit dem NRW-Wetter weiter
Von Nina Gross
Essen/Offenbach - Graues Winterwetter hält sich weiter hartnäckig in Nordrhein-Westfalen.
Nach abklingenden Schneefällen bleibt es am Aschermittwoch bewölkt, aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Erwartet werden Höchsttemperaturen zwischen -1 und 6 Grad, im Hochsauerland bleibt es um -2 Grad frostig.
In der Nacht zum Donnerstag kommt neuer Schneefall auf, der in den folgenden Stunden im Südwesten teilweise in Regen übergeht.
Die Meteorologen rechnen mit Tiefsttemperaturen von bis zu -4 Grad. Verbreitet bestehe in den Nachtstunden und im weiteren Tagesverlauf Glättegefahr auf den Straßen.
Im Nordosten solle es trocken bleiben, im Rest des Landes könne es Schneeregen oder Schnee geben. Erwartet werden Temperaturen von 2 bis -2 Grad.
Sonniger Start in den Freitag
In der folgenden Nacht lockert es auf und die Niederschläge lassen nach. Die Temperaturen sinken auf -3 bis -8 Grad. Es müsse erneut mit Glätte gerechnet werden.
Der Freitag startet sonnig, von Westen her ziehen jedoch im Tagesverlauf neue Wolken auf. Die Temperaturen klettern auf 3 bis 6 Grad, im Hochsauerland bleibt es bei -2 Grad frostig.
