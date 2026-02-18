Schnee, Glätte, Regen oder Sonne? So geht's mit dem NRW-Wetter weiter

Graues Winterwetter hält sich weiter hartnäckig in Nordrhein-Westfalen.

Von Nina Gross

Essen/Offenbach - Graues Winterwetter hält sich weiter hartnäckig in Nordrhein-Westfalen.

Auch wenn vielerorts bereits die Krokusse blühen, nach Frühling fühlt sich das Wetter in NRW in dieser Woche noch nicht an. (Symbolbild)
Auch wenn vielerorts bereits die Krokusse blühen, nach Frühling fühlt sich das Wetter in NRW in dieser Woche noch nicht an. (Symbolbild)  © Christian Charisius/dpa

Nach abklingenden Schneefällen bleibt es am Aschermittwoch bewölkt, aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Erwartet werden Höchsttemperaturen zwischen -1 und 6 Grad, im Hochsauerland bleibt es um -2 Grad frostig.

In der Nacht zum Donnerstag kommt neuer Schneefall auf, der in den folgenden Stunden im Südwesten teilweise in Regen übergeht.

Stürmische Wetterprognosen für Karnevals-Höhepunkt: Kölsche Jecken müssen sich warm anziehen
Köln Wetter Stürmische Wetterprognosen für Karnevals-Höhepunkt: Kölsche Jecken müssen sich warm anziehen

Die Meteorologen rechnen mit Tiefsttemperaturen von bis zu -4 Grad. Verbreitet bestehe in den Nachtstunden und im weiteren Tagesverlauf Glättegefahr auf den Straßen.

Im Nordosten solle es trocken bleiben, im Rest des Landes könne es Schneeregen oder Schnee geben. Erwartet werden Temperaturen von 2 bis -2 Grad.

Sonniger Start in den Freitag

In der folgenden Nacht lockert es auf und die Niederschläge lassen nach. Die Temperaturen sinken auf -3 bis -8 Grad. Es müsse erneut mit Glätte gerechnet werden.

Der Freitag startet sonnig, von Westen her ziehen jedoch im Tagesverlauf neue Wolken auf. Die Temperaturen klettern auf 3 bis 6 Grad, im Hochsauerland bleibt es bei -2 Grad frostig.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

Mehr zum Thema Köln Wetter: