Schnee, Glätte, Regen oder Sonne? So geht's mit dem NRW-Wetter weiter

Essen/Offenbach - Graues Winterwetter hält sich weiter hartnäckig in Nordrhein-Westfalen .

Auch wenn vielerorts bereits die Krokusse blühen, nach Frühling fühlt sich das Wetter in NRW in dieser Woche noch nicht an. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Nach abklingenden Schneefällen bleibt es am Aschermittwoch bewölkt, aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Erwartet werden Höchsttemperaturen zwischen -1 und 6 Grad, im Hochsauerland bleibt es um -2 Grad frostig.

In der Nacht zum Donnerstag kommt neuer Schneefall auf, der in den folgenden Stunden im Südwesten teilweise in Regen übergeht.

Die Meteorologen rechnen mit Tiefsttemperaturen von bis zu -4 Grad. Verbreitet bestehe in den Nachtstunden und im weiteren Tagesverlauf Glättegefahr auf den Straßen.

Im Nordosten solle es trocken bleiben, im Rest des Landes könne es Schneeregen oder Schnee geben. Erwartet werden Temperaturen von 2 bis -2 Grad.