Stürmische Wetterprognosen für Karnevals-Höhepunkt: Kölsche Jecken müssen sich warm anziehen

Köln - Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals müssen sich die Jecken in Köln auf stürmisch-kaltes Wetter einstellen.

Schon der Auftakt zum Straßenkarneval an Weiberfastnacht war überwiegend regnerisch. © Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, startet der Rosenmontag in der Domstadt stark bewölkt und es muss zeitweise mit kräftigen Regenschauern gerechnet werden.

Im Tagesverlauf kann es bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad vereinzelt sogar zu Graupelgewittern und Schneefall kommen.

Hinzu komme laut den Meteorologen ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, der insbesondere bei Gewittern zu starken Böen anwachsen kann.

Zum Abend hin wird es dann noch kälter: Bei 3 bis 0 Grad warnt der DWD vor Glättegefahr.