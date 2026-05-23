Sonne satt und pure Hitze: So wird das Wetter über das Pfingstwochenende
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Von Stefanie Pfleger
Köln - Es bleibt weiter sonnig! Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf traumhaftes Sommerwetter freuen.
Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen bleibt es niederschlagsfrei und die Temperaturen pendeln sich bei 30 Grad ein.
Dabei weht ein leichter Wind aus nördlicher Richtung. Der Feiertag am Montag bleibt vergleichbar schön. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad.
Die Schülerinnen und Schüler in NRW haben am Dienstag Pfingstferien.
Bis dahin bleibt es laut DWD sonnig. Allerdings könnten im Norden des Landes vereinzelt Schauer aufziehen.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa