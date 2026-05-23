23.05.2026 13:17 Sonne satt und pure Hitze: So wird das Wetter über das Pfingstwochenende

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In Köln und im Rheinland werden am Pfingst-Wochenende hohe Temperaturen erwartet.

Von Stefanie Pfleger Köln - Es bleibt weiter sonnig! Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf traumhaftes Sommerwetter freuen. In Köln und im Rheinland bleibt das Wetter über die Pfingsttage weiter sehr sonnig. © Oliver Berg/dpa Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen bleibt es niederschlagsfrei und die Temperaturen pendeln sich bei 30 Grad ein. Dabei weht ein leichter Wind aus nördlicher Richtung. Der Feiertag am Montag bleibt vergleichbar schön. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad. Die Schülerinnen und Schüler in NRW haben am Dienstag Pfingstferien. Bis dahin bleibt es laut DWD sonnig. Allerdings könnten im Norden des Landes vereinzelt Schauer aufziehen.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa