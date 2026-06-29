Unwetter in NRW lässt nach: Doch ab Dienstag wird's wieder ungemütlich

Essen - Nach einer unruhigen Nacht mit teils kräftigen Gewittern beruhigt sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen im Verlauf des Tages.

In Nordrhein-Westfalen drohen ab Dienstag wieder Gewitter. © Christoph Reichwein/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind vor allem im Südosten am Morgen noch einzelne Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel möglich.

Örtlich kann es zu unwetterartigem Starkregen kommen. Die Gewitter ziehen jedoch im Laufe der ersten Tageshälfte nach Osten ab.

Anschließend lockert die Bewölkung von Nordwesten her auf. Bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad bleibt es überwiegend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag ist es laut DWD meist gering bewölkt, klar und regenfrei. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 14 Grad. Örtlich kann sich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern bilden.

Am Dienstag wird es zunächst heiter bis wolkig und erneut sommerlich warm mit 27 bis 30 Grad.