Brutale Hitze: Wie man Wildtieren helfen kann und was bei einem Notfall unbedingt zu tun ist

Düsseldorf - In dieser Woche können die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen auf bis zu 40 Grad steigen - das ist nicht nur für Menschen anstrengend, sondern auch für Tiere .

Auch Säugetiere benötigen bei Hitze vermehrt Flüssigkeit. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

"Säugetieren geht es genauso wie uns, sie brauchen auch vermehrt Flüssigkeit", sagt Birgit Königs, Pressesprecherin des Naturschutzbundes (Nabu) NRW. Doch gerade in städtischen Gegenden gebe es zurzeit nicht genug Wasserstellen für Wildtiere.

Wer einen Balkon oder Garten hat, könne etwa Tränken bauen, sagt Königs. Daraus können Tiere nicht nur trinken - unter anderem Vögel würden solche Wasserstellen auch gerne nutzen, um zu baden.

Dafür solle man Wasser in flache Behälter füllen, in denen Tiere nicht ertrinken können. Ein Rand - wie zum Beispiel bei einem Suppenteller - und ein Stein oder Ast im Wasser helfe kleinen Tieren, sich festzuhalten.

Laura Schwarz, Tierärztin in Bonn, rät zudem: Eiswürfel im Wasser könnten die Tränke zwischenzeitlich abkühlen.

"Wichtig ist vor allem, dass man die Hygieneregeln einhält", so Nabu-Expertin Königs. Das Wasser müsse regelmäßig gewechselt, die Tränke mit heißem Wasser ausgewaschen werden.