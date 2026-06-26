Hitzewelle in NRW: Jetzt ist klar, wann es sich endlich abkühlt

Düsseldorf - Am Wochenende wird es laut Vorhersage mit bis zu 40 Grad nochmals extrem heiß in Nordrhein-Westfalen .

Wasserspeier sprühen Wassertropfen auf einen Wasserspielplatz im Kölner Grüngürtel. © Henning Kaiser/dpa

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ab Samstag kann es starke Gewitter geben – ab Montag soll sich die Hitzelage entspannen.

Am Freitag liegen die Temperaturen laut der Vorhersage zwischen 35 und 39 Grad. Entlang des Rheins könne es bis 40 Grad geben. Die Nacht zum Samstag bleibt mit 20 bis 26 Grad tropisch warm.

Erste Gewitter ziehen ab Samstagnachmittag auf, auch Unwetter könne es geben. Heiß bleibe es aber vorerst weiter.

Die Gewitter ziehen sich laut DWD durch die Nacht bis zum Sonntag. Im Verlauf des Sonntags bleibt es bewölkt, mit teils schweren Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel.

Die Temperaturen sollen zwischen 30 und 35 Grad liegen.