Stadt Köln warnt vor Winterwetter: Das sollten Bürger nun nicht mehr tun

Köln - Das Winterwetter hat Köln weiterhin fest im Griff. Nun warnt sogar die Stadt vor dem Aufenthalt im Freien.

Das anhaltende Schneetreiben hat die Stadt Köln dazu veranlasst, die Bevölkerung zu warnen. © Oliver Berg/dpa

Auch in den kommenden Tagen ist in der Domstadt mit Schnee- und Eisglätte zu rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können am Freitag zudem tagsüber Windböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde auftreten.

Da die Wetterlage aktuell dynamisch ist, kann es bei weiterem Schneefall und/oder gefrierendem Regen zu Astbrüchen oder zum Umkippen von Bäumen kommen.

"Die Stadt Köln warnt daher die Bevölkerung davor, Grünanlagen, Waldgebiete, Friedhöfe und Alleen zu betreten", teilt die Verwaltung am Donnerstag mit.