Startschuss für den Frühling? So anders wird das Wetter in den kommenden Tagen

Essen - Sonne und bis zu 19 Grad: Die kommenden Tage könnten in Nordrhein-Westfalen ziemlich frühlingshaft werden.

Eine Biene steuert die Blüte eines Mandelbaums an. © Uwe Anspach/dpa

Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst zunächst mit Höchstwerten zwischen elf und 14 Grad. Dabei soll es stark bewölkt sein, im Südwesten kann es regnen.

In der Nacht zum Mittwoch könnte sich die Bewölkung auflösen, dafür kann sich im Bergland Nebel bilden.

Am Mittwoch sei mit heiterem bis sonnigem Wetter zu rechnen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad soll es trocken bleiben.

Der Donnerstag soll dann erneut heiter starten, bevor im Tagesverlauf von Westen dichtere Wolken aufziehen. Regen sei dabei jedoch meist nicht zu erwarten, hieß es.