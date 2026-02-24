Startschuss für den Frühling? So anders wird das Wetter in den kommenden Tagen
Von Philipp Rahn
Essen - Sonne und bis zu 19 Grad: Die kommenden Tage könnten in Nordrhein-Westfalen ziemlich frühlingshaft werden.
Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst zunächst mit Höchstwerten zwischen elf und 14 Grad. Dabei soll es stark bewölkt sein, im Südwesten kann es regnen.
In der Nacht zum Mittwoch könnte sich die Bewölkung auflösen, dafür kann sich im Bergland Nebel bilden.
Am Mittwoch sei mit heiterem bis sonnigem Wetter zu rechnen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad soll es trocken bleiben.
Der Donnerstag soll dann erneut heiter starten, bevor im Tagesverlauf von Westen dichtere Wolken aufziehen. Regen sei dabei jedoch meist nicht zu erwarten, hieß es.
Lediglich im Nordwesten des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes könnte es am Abend etwas regnen. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa