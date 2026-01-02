Starker Schneefall möglich! Jetzt wird es richtig winterlich

Köln - Das Winterwetter hat den Start ins neue Jahr weiterhin komplett im Griff. Auch am Wochenende bleiben die Temperaturen im niedrigen Bereich.

In Nordrhein-Westfalen kann es am Wochenende vielerorts schneien. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Der aktuellsten Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge soll es in Nordrhein-Westfalen auch am Wochenende kalt und glatt bleiben.

Am Freitag liegen die Temperaturen bei höchstens vier Grad am Tag, in der Nacht fallen sie auf bis zu minus drei Grad ab.

Dabei kann es vereinzelt auch zu stärkeren Schneefällen und stürmischen Böen kommen.