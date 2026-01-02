Starker Schneefall möglich! Jetzt wird es richtig winterlich
Von Tamara Wegbahn
Köln - Das Winterwetter hat den Start ins neue Jahr weiterhin komplett im Griff. Auch am Wochenende bleiben die Temperaturen im niedrigen Bereich.
Der aktuellsten Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge soll es in Nordrhein-Westfalen auch am Wochenende kalt und glatt bleiben.
Am Freitag liegen die Temperaturen bei höchstens vier Grad am Tag, in der Nacht fallen sie auf bis zu minus drei Grad ab.
Dabei kann es vereinzelt auch zu stärkeren Schneefällen und stürmischen Böen kommen.
Das Wochenende beginnt mit Höchsttemperaturen zwischen einem und drei Grad und mäßigem Wind. Auch in den niedrigeren Gebieten kann es weiter zu Schneeschauern und glatten Straßen kommen. Die Temperaturen in der Nacht fallen auf bis zu minus vier Grad ab.
Der Sonntag ist dann, laut DWD, stark bewölkt samt weiteren vereinzelten Schneefällen. Die Temperaturen steigen auf maximal drei Grad an.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa