Zehn Zentimeter Neuschnee: Hier wird's noch mal richtig Winter

Essen - Der in der Nacht in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens gefallene Schnee ist nur von kurzer Dauer.

Am Donnerstagmorgen waren weite Teile von NRW wieder von einer weißen Schneedecke überzogen. (Symbolfoto) © Christian Butt/dpa

Am Wochenende werden laut Deutschem Wetterdienst wieder steigende Temperaturen und reichlich Regen erwartet.

Außer im Münsterland und in Ostwestfalen waren in der Nacht zu Donnerstag und bis in den Morgen hinein teilweise mehrere Zentimeter Schnee gefallen.

Im höheren Bergland, aber auch vom Niederrhein bis ins nördliche Ruhrgebiet sei bis zum Mittag mit bis zu zehn Zentimetern Schnee zu rechnen, heißt es beim Deutschen Wetterdienst.

Mancherorts drohen schneeglatte Straßen. Die Temperaturen am Donnerstag liegen bei fünf Grad im Südwesten bis minus zwei Grad im Hochsauerland.

Der Freitag bringt zunächst kurz Sonne, bevor sich wieder Wolken verdichten und leichter Regen aufkommt. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu sieben Grad, am Samstag den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zufolge bereits auf acht bis 12 Grad.