Wetterumschwung: So ungemütlich werden die kommenden Tage

Essen - Auf sonnige Tage folgen in Nordrhein-Westfalen Regen und schwankende Temperaturen.

Die Menschen in NRW müssen sich in den kommenden Tagen vermehrt auf Regen einstellen. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Donnerstag örtlich stark bewölkt und es kann regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad, dabei weht ein schwacher Wind.

In der Nacht auf Freitag fallen die Temperaturen auf bis zu sechs Grad ab, vereinzelt kann es neblig werden.

Der Freitag beginnt bewölkt, allerdings kann es zwischenzeitlich aufklaren. Ab dem Nachmittag rechnen die Wetterexperten mit vereinzelten Schauern.

Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad. In der Nacht wird es dann wieder trockener und die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad.

Der Samstag startet ebenfalls mit einer dichten Wolkendecke.