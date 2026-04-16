Wetterumschwung: So ungemütlich werden die kommenden Tage
Von Tamara Wegbahn
Essen - Auf sonnige Tage folgen in Nordrhein-Westfalen Regen und schwankende Temperaturen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Donnerstag örtlich stark bewölkt und es kann regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad, dabei weht ein schwacher Wind.
In der Nacht auf Freitag fallen die Temperaturen auf bis zu sechs Grad ab, vereinzelt kann es neblig werden.
Der Freitag beginnt bewölkt, allerdings kann es zwischenzeitlich aufklaren. Ab dem Nachmittag rechnen die Wetterexperten mit vereinzelten Schauern.
Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad. In der Nacht wird es dann wieder trockener und die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad.
Der Samstag startet ebenfalls mit einer dichten Wolkendecke.
Zu Beginn fallen vereinzelt Schauer, ab dem Nachmittag soll dann Regen aufziehen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 22 Grad.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa