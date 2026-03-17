Wetterwechsel lässt die Sonne scheinen, doch Experte warnt vor diesem Fehler

Essen - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird schön - aber noch nicht sofort.

Ab Mittwoch können sich die Menschen in NRW wieder auf einige Sonnenstunden freuen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

"Mittwoch, also morgen, haben wir einen sonnigen und trockenen Tag", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Essen.

Vorher komme aber ein noch nicht so schöner Dienstag mit bedecktem Himmel und leichtem Sprühregen.

Am Mittwoch gehen die Temperaturen dann rauf auf 17 bis 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es bei klarem Himmel kalt - bis zu zwei Grad, in einigen Höhenlagen auch minus drei Grad.

"Wer seine Pflanzen jetzt schon rauspacken will, der sollte das besser noch lassen - der Winter ist noch nicht ganz durch", warnte der Sprecher.

Der Donnerstag werde auch nochmal schön und sonnig mit Temperaturen bis 18 Grad, bevor es am Freitag dann schon wieder abwärtsgehe mit mehr Wolken und örtlich etwas Regen.