Dom-Touristen sollen bald zur Kasse gebeten werden: Diese Eintrittspreise stehen in Köln im Raum

Köln - Barbara Schock-Werner (78), Präsidentin des Zentral-Dombau-Vereins (ZDV), warnt vor zu hohen Eintrittspreisen für den Kölner Dom - und nennt auch Zahlen, die im Raum stehen.

Die Präsidentin des Zentral-Dombau-Vereins (ZDV), Barbara Schock-Werner (78), hofft, dass der Eintrittspreis für den Kölner Dom nicht zu hoch angesetzt wird. © Marius Becker/dpa

"Ich hoffe sehr, dass es unter zehn Euro bleibt", sagte die ehemalige Dombaumeisterin der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist so ein moralisches Limit." Was sie allerdings höre, seien Beträge um die 12 bis 15 Euro. Zunächst hatte sich Schock-Werner beim "Kölner Stadt-Anzeiger" geäußert.

Das Problem sei, dass das Domkapitel überhaupt noch nicht habe durchblicken lassen, wie hoch das Eintrittsgeld ungefähr ausfallen solle. "Weil die nichts gesagt haben, schwirren jetzt die Gerüchte", sagte Schock-Werner. Oft sei zu hören, dass der Mailänder Dom als Orientierungspunkt dienen solle, und der koste 13,50 Euro.

"Da wird dann gesagt: 'Das können wir auch nehmen.' Ich hoffe aber nicht, dass das die Wirklichkeit wird."

Das Kölner Domkapitel hat angekündigt, dass der Besuch des Kölner Doms ab Juli Geld kosten soll. Damit sollten die gestiegenen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb gedeckt werden, hieß es.

Für Gottesdienstbesucher und Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins bleibe der Dom kostenfrei. "Es wird wohl so ähnlich werden wie im Stephansdom, dass man einen Teil ohne Geld sehen kann zum Beten und zum Kerzenaufstellen, dass aber die Gesamtbesichtigung Geld kosten wird", sagte Schock-Werner.