15 Meter hoher Spezialbaum: Sächsisches Shopping-Center überrascht mit neuer Attraktion

Mit dieser neuen 15 Meter hohen Attraktion hat das Paunsdorf Center sich selbst übertroffen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Das Paunsdorf Center ist nicht nur um die Weihnachtszeit für Kinder ein richtiges Paradies. Doch mit dieser neuen 15 Meter hohen Winter-Attraktion hat das Einkaufszentrum sich selbst übertroffen.

Dieser Weihnachtsbaum ist kein gewöhnlicher, er hält so manche Überraschung für die Kinder bereit.
Eine geschmückte Tanne ins Atrium stellen war gestern, dachten sich wohl die Verantwortlichen des Paunsdorf Centers - stattdessen zog dort am Donnerstag ein XXL-Weihnachtsspielbaum ein, der zum Klettern und Toben einlädt.

Ergänzt wird der Baum um ein Spielareal mit vielen neuen Attraktionen, wie Rutschen, Tunnel und interaktiven Spieleboards.

Nach 12 Jahren wurde es mal Zeit für eine Veränderung, informierte das Leipziger Einkaufs- und Spieleparadies. Ab diesem Jahr soll noch mehr Fokus auf glänzende Lichter, große Erlebnisse und viel Familienspaß gelegt werden.

Am 24. November, traditionell nach dem Totensonntag, könnt Ihr dann auch die bunte Lichtervielfalt bestaunen. Zum Beispiel während Ihr Eure Runden auf der 1000 Quadratmeter großen Schlittschuhbahn dreht, oder im Winterdorf so richtig in Weihnachtsmarkt-Stimmung kommt.

Beide Attraktionen findet Ihr im Außenbereich. Wer es lieber wohlig-warm hat, kann stattdessen auch auf dem Indoor-Weihnachtsmarkt im Center das eine oder andere Weihnachtsgeschenk shoppen.

Es gibt Rutschen und Tunnel, durch die der Nachwuchs jagen kann.
Katrin Köhler, Marketing Managerin vom Paunsdorf Center und der Höfe am Brühl, freut sich mit den Kunden auf die festliche Zeit.
Der Indoor-Weihnachtsmarkt lässt keine Wünsche offen.
Hier gibt es so manche Leckerei für zwischendurch.
Wer will, kann auch draußen auf dem Wintermarkt seinen Glühwein schlürfen ...
... oder ein paar Runden auf der Eisbahn drehen.
Vom 27. November bis 23. Dezember kann dann auch gleich noch der Weihnachtsbaum im Paunsdorf Center besorgt werden.

Hier lohnt sich ein Besuch um die Weihnachtszeit also so richtig.

