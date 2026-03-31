50-Tonnen-Koloss umgestürzt: Schweres Gerät rückt zur Bagger-Bergung an

Leipzig - Die Bergung des am Montagmorgen umgekippten Baggers im Leipziger Stadtteil Eutritzsch zog sich bis zum späten Abend hin.

Zwei Autokrane rückten an, um den umgestürzten Bagger wieder aufzurichten. © 7aktuell/Eric Pannier

Die Schönefelder Straße war daher ab 12 Uhr bis zum späten Nachmittag durch die Polizei gesperrt worden.

Die 50 Tonnen schwere Baumaschine war zuvor gegen 6.50 Uhr in der Früh beim Abladen umgestürzt und auf der Seite liegen geblieben.

Mittels zweier herbeigerufener Autokrane gelang es schließlich bei Einbruch der Dunkelheit, den Koloss aufzurichten.

Zuvor hatte man noch dicke Holzbohlen auf dem Boden platziert, um den Straßenbelag beim Bergen des Kettenfahrzeugs nicht zu beschädigen.