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50-Tonnen-Koloss umgestürzt: Schweres Gerät rückt zur Bagger-Bergung an

Die 50 Tonnen schwere Baumaschine war gegen 6.50 Uhr in der Früh beim Abladen umgestürzt und auf der Seite liegen geblieben.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Die Bergung des am Montagmorgen umgekippten Baggers im Leipziger Stadtteil Eutritzsch zog sich bis zum späten Abend hin.

Zwei Autokrane rückten an, um den umgestürzten Bagger wieder aufzurichten.
Zwei Autokrane rückten an, um den umgestürzten Bagger wieder aufzurichten.  © 7aktuell/Eric Pannier

Die Schönefelder Straße war daher ab 12 Uhr bis zum späten Nachmittag durch die Polizei gesperrt worden.

Die 50 Tonnen schwere Baumaschine war zuvor gegen 6.50 Uhr in der Früh beim Abladen umgestürzt und auf der Seite liegen geblieben.

Mittels zweier herbeigerufener Autokrane gelang es schließlich bei Einbruch der Dunkelheit, den Koloss aufzurichten.

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Zuvor hatte man noch dicke Holzbohlen auf dem Boden platziert, um den Straßenbelag beim Bergen des Kettenfahrzeugs nicht zu beschädigen.

Um den Straßenbelag zu schützen, hatte man dicke Holzbohlen ausgelegt.
Um den Straßenbelag zu schützen, hatte man dicke Holzbohlen ausgelegt.  © 7aktuell/Eric Pannier
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Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den Koloss wieder aufzurichten.
Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den Koloss wieder aufzurichten.  © 7aktuell/Eric Pannier

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Bagger wurde nach ersten Erkenntnissen leicht beschädigt und auch das Kopfsteinpflaster des Gehwegs, auf das die Maschine gestürzt war, in Mitleidenschaft gezogen.

Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier

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