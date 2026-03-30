Umgekippter Bagger blockiert stundenlang Straße im Leipziger Norden

Leipzig - Die Schönefelder Straße im Stadtteil Eutritzsch im Norden von Leipzig musste am Montagmorgen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der Bagger lag halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein 50-Tonnen-Bagger war am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr beim Abladen umgekippt, teilte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage mit.

Die Ursache war ersten Informationen zufolge ein Fehler in der Bedienung. Es befand sich keine Person im Bagger, als das Fahrzeug umkippte. Niemand wurde verletzt.

Die Bagger-Bergung gestaltete sich aber schwierig.

Laut dem Sprecher mussten zwei weitere Bagger zur Bergung angefordert werden.