Umgekippter Bagger blockiert stundenlang Straße im Leipziger Norden

Die Schönefelder Straße in Leipzig-Eutritzsch musste am Montagmorgen für mehrere Stunden gesperrt werden, weil ein Bagger umgekippt war.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die Schönefelder Straße im Stadtteil Eutritzsch im Norden von Leipzig musste am Montagmorgen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der Bagger lag halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg.
Der Bagger lag halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein 50-Tonnen-Bagger war am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr beim Abladen umgekippt, teilte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage mit.

Die Ursache war ersten Informationen zufolge ein Fehler in der Bedienung. Es befand sich keine Person im Bagger, als das Fahrzeug umkippte. Niemand wurde verletzt.

Die Bagger-Bergung gestaltete sich aber schwierig.

Leipzig: Harte Vorwürfe an sächsischer Schule: Meldete eine Schulleiterin politisch aktive Schüler?
Leipzig Lokal Harte Vorwürfe an sächsischer Schule: Meldete eine Schulleiterin politisch aktive Schüler?

Laut dem Sprecher mussten zwei weitere Bagger zur Bergung angefordert werden.

Weitere Baufahrzeuge waren nötig, um den Bagger wieder aufzurichten.
Weitere Baufahrzeuge waren nötig, um den Bagger wieder aufzurichten.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Die Schönfelder Straße wurde deswegen von 12 bis 16 Uhr voll gesperrt. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich momentan noch nicht abschätzen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: