Umgekippter Bagger blockiert stundenlang Straße im Leipziger Norden
Leipzig - Die Schönefelder Straße im Stadtteil Eutritzsch im Norden von Leipzig musste am Montagmorgen für mehrere Stunden gesperrt werden.
Ein 50-Tonnen-Bagger war am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr beim Abladen umgekippt, teilte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage mit.
Die Ursache war ersten Informationen zufolge ein Fehler in der Bedienung. Es befand sich keine Person im Bagger, als das Fahrzeug umkippte. Niemand wurde verletzt.
Die Bagger-Bergung gestaltete sich aber schwierig.
Laut dem Sprecher mussten zwei weitere Bagger zur Bergung angefordert werden.
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Die Schönfelder Straße wurde deswegen von 12 bis 16 Uhr voll gesperrt. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich momentan noch nicht abschätzen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier