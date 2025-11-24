Endlich fließt's wieder! Leipzig hat ab sofort einen neuen (alten) Springbrunnen

Leipzig - Das NEO-Kaufhaus im Leipziger Zentrum ist ab sofort um eine Attraktion reicher.

Alexandra Wagner vom Vermögensverwalter EC Advisors und Leipzigs OB Burkhard Jung (67, SPD) wohnten der Wiedereröffnung des Springbrunnens bei. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Alteingesessenen Leipzigern dürfte der Springbrunnen, der am heutigen Montag bei einer feierlichen Zeremonie wiedereröffnet wurde, bekannt vorkommen. Immerhin war er bis ins Jahr 2019 ein fester Bestandteil des damaligen Karstadt-Gebäudes.

Seitdem hat sich das Kaufhaus, das inzwischen den Namen "NEO" trägt, stark verändert. Und nach aufwendigen Sanierungsarbeiten gehört nun auch die alte/neue Fontäne dazu, die über mehrere Stockwerke fast bis unters Dach sprudelt.

Die Wasser- und Lichtershow des Brunnens soll ab sofort montags bis samstags immer um 12.30 Uhr und 18 Uhr abgehalten werden. Auch an den verkaufsoffenen Sonntagen können die Besucher das Spektakel bewundern.

Eine Bürgerumfrage hatte vor drei Jahren ergeben, dass sich ein überwältigender Großteil der befragten Leipziger einen Erhalt des Springbrunnens gewünscht hatte.