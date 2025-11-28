Prekäre Lage auf der Agra-Brücke: Zahlreiche Lkw verstoßen gegen Durchfahrtverbot

Leipzig - Wer aktuell zu Berufsverkehr-Zeiten auf der Agra-Brücke in Markkleeberg unterwegs ist, muss definitiv mehr Zeit einplanen. Vor zwei Wochen wurde je eine Spur stadtein- und auswärts gesperrt. Zudem gilt ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen . Daran halten sich aber nicht alle.

Gerade während des Berufsverkehrs kann es sich auf der Agra-Brücke auch einmal stauen. © Silvio Bürger

Wie die Polizei mitteilt, werden seit etwa einer Woche gezielt Verkehrskontrollen durchgeführt.

"Da die Polizei vor Ort Fahrzeuge nur eingeschränkt anhalten kann – Grund hierfür sind örtliche Gegebenheiten und eine damit einhergehende höhere Gefährdung für Verkehrsteilnehmer sowie eingesetzte Polizeibeamte - erfolgt die Überwachung mittels Messtechnik", heißt es in der Meldung.

Neben Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden eben auch zahlreiche Lkw beobachtet, deren Gewicht über die 3,5-Tonnen-Beschränkung hinausging.

Allein am 24. November und am 27. November zählten die Beamten je 13 Verstöße, was aktuell ein Verwarngeld in Höhe von je 40 Euro bedeutet.

Geschwindigkeitssünder gibt es allerdings noch deutlich mehr. So waren allein am 27. November von 3570 erfassten Fahrzeugen 59 zu schnell (56 Verwarngelder, drei Bußgelder).