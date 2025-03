Achtung, frei laufender Hirsch: Doch bitte schaltet nicht die Polizei ein

Großpösna - Würdet Ihr die Polizei anrufen, wenn Ihr einen jungen Hirsch im Wald seht? Wohl eher nicht, doch offenbar haben genau das zu viele Leute in Großpösna im Landkreis Leipzig getan.

Bisherige Versuche wurden dadurch erschwert, dass der Junghirsch in paradiesischen Zuständen lebt: Er kann gemütlich im circa 600 Hektar großen Oberholz spazieren, und wenn er Hunger hat, kehrt er mal kurz zum Gehege zurück. Dort wird extra für das Tier vor dem Zaun Futter und Heu ausgelegt.

Schon im Oktober haben Unbekannte den Zaun vom Wildgehege im Oberholz in Großpösna aufgeschnitten. Daraufhin flüchteten die meisten Tiere aus der weitläufigen Anlage.

Eine Bitte haben die Betreiber aber noch: "Sehen Sie von weiteren Anrufen an die Gemeinde Großpösna oder an eine Polizeidienststelle ab." Sorgen um den Hirsch sind also unbegründet.