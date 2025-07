"Leipzig knallfrei": Wird das Böllern bei uns jetzt verboten?

Leipzig - Seit Jahren polarisieren Debatten rund um Silvester die Bevölkerung. Nach teils heftigen Ausschreitungen haben die Niederlande zum Jahreswechsel 2026/2027 kürzlich ein Feuerwerksverbot erlassen, in der Messestadt galt dies bisher lediglich für bestimmte Areale, etwa in der Nähe von Krankenhäusern, Kirchen oder Altersheimen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Leipzig hat nun eine Petition gestartet, die den Stadtrat dazu auffordert, das Knallen in dicht bebauten Wohngebieten sowie in allen Grünanlagen dauerhaft zu verbieten.