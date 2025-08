Eklat an Uniklinik Leipzig: Eltern wollen Neugeborenes nach Terror-Fürst benennen

Leipzig - Es ist ein Babyname, der für Empörung sorgt. Im Universitätsklinikum Leipzig kam ein Junge zur Welt, der Yahya Sinwar heißen soll - so wie der Drahtzieher des Hamas-Terrors vom 7. Oktober 2023.

Alles in Kürze

In einem Post bei Instagram teilte der Instagram-Account der Geburtsmedizin des Universitätsklinikums Leipzig ein Foto der Geburtstafel vom 3. August. Als erster Neuzugang des Tages wurde dort der kleine Yahya Sinwar begrüßt, drei Herzchen zieren den Namen. Über diesen Vorfall berichtete zuerst die "Welt".

Instagram/ukl_geburtsmedizin via X/@Ben_Salomo

Inzwischen wurde der Post gelöscht, das Uniklinikum sah sich gezwungen, zu reagieren.

In einem Statement bei Instagram heißt es: "Heute haben wir auf unserem Kanal der Geburtsmedizin - wie jeden Tag - die Vornahmen der Neugeborenen veröffentlicht. Dabei wurde ein Name genannt, der aktuell in einem politischen Kontext steht und bei einigen Nutzer*innen Irritationen oder Unverständnis ausgelöst hat."

Die Veröffentlichung der Namen erfolge nur mit Zustimmung der Eltern und ohne Bewertung. Man entschuldige sich ausdrücklich, wenn sich jemand durch den Post verletzt oder provoziert gefühlt hat, hieß es vom Social-Media-Team des UKL bei Instagram.

Ob es sich lediglich um eine unglückliche Namenswahl handelt, sei dahingestellt. Das zuständige Standesamt kann die Eintragung verweigern, wenn der Vorname das Kindeswohl gefährdet, anstößig oder lächerlich wirkt.