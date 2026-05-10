War Amokfahrt in Leipzig geplant? "Lange kein Auto mehr in eine Menschenmenge gefahren"

Leipzig - Am Montag fuhr der 33-jährige Jeffrey K. mit seinem Auto in der Leipziger Innenstadt durch eine Menschenmenge und nahm damit zwei Personen das Leben. Neue Details lassen erahnen, dass der Amokfahrer seine Tat geplant haben könnte!

Am Montagnachmittag fuhr Jeffrey K. (33) mit einem Auto in der Grimmaischen Straße durch eine Menschenmenge. © Jan Woitas/dpa

Die Leipziger Polizei bestätigte auf Anfrage von TAG24, dass K. sein Vorhaben bereits im April indirekt angekündigt haben soll. Zuvor hatten bereits die Leipziger Volkszeitung und die Zeit übereinstimmend berichtet.

Demnach soll der 33-Jährige eine Nachricht an seine frühere Lebensgefährtin geschickt haben, in der er sie bedroht und außerdem geschrieben habe: "Ist schon lange kein Auto mehr in eine Menschenmenge gefahren."

Dass eine solche Nachricht existiert, habe zunächst Polizeisprecher Olaf Hoppe gegenüber den genannten Medien bestätigt. Man sei jedoch erst am "Abend des Tatgeschehens" darauf gestoßen.

Sprecher Paul Engelmann sagte TAG24 nun ebenfalls, dass dies der Wahrheit entspreche.