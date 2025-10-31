Auto in Flammen: Citroën brennt in Leipzig komplett aus

Schon während der Fahrt soll ein Citroën am Freitagabend Probleme gemacht haben. Wenig später fing das Auto mitten auf der Straße Feuer.

Von Lisa Marie Peisker

Nach dem Feuer ist das Auto ein Totalschaden.
Nach dem Feuer ist das Auto ein Totalschaden.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 18.04 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein.

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug zu der Lützner Straße aus.

Unter Atemschutz und mit Schaum gingen die Einsatzkräfte gegen die Flammen vor und schafften es gegen 19 Uhr, den Brand zu löschen, bestätigte die Rettungsleitstelle.

Verletzt wurde laut Lagezentrum niemand.

Die Feuerwehr löschte den Brand.
Die Feuerwehr löschte den Brand.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Lützner Straße ist auf Höhe der Saalfelder Straße in stadteinwärtige Richtung gesperrt. Unter anderem, weil das Auto noch geborgen werden muss.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

