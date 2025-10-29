Krank und auslaufendes Visum: Sächsischem Extrem-Wanderer rennt die Zeit davon

Leipzig - Seit mehr als 200 Tagen bestreitet Robert Friedrich zu Fuß täglich Tausende Kilometer. Aktuell scheint eine Magendarmerkrankung allerdings das Durchhaltevermögen des Sachsen auf die Probe zu stellen.

Seit März ist Robert Friedrich, alias der Mann mit dem Bart, zu Fuß auf dem Weg nach Singapur. © Bildmontage: Instagram/der_mann_mit_dem_bart

Nach mehr als einem halben Jahr auf seiner Reise nach Singapur hat der Mann mit dem Bart nun schon in acht Länder seinen Fuß gesetzt.



Nach Tschechien, Österreich, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Bulgarien und Griechenland durchquerte er in den letzten Wochen die Türkei und besichtigte die Hauptstadt Syriens.

Neben zahlreichen Höhepunkten wie gastfreundlichen Bekanntschaften und liebevollen Rettungsaktionen überstand er auch schon verschiedenste körperliche Rückschläge wie eine Erkältung oder auch eine Entzündung der Achillessehne.

Doch jetzt steht der Wahl-Leipziger vor einem neuen Gegner: Seit Tagen leidet Friedrich an einem Magen-Darm-Infekt, der selbst nach einem Artbesuch und medikamentöser Behandlung nicht abzuklingen scheint.

"Werde das erst vollständig auskurieren müssen, bevor ich weiter kann", erklärte er am Dienstag in seiner Instagram-Story. "Das Problem: Meine legale Aufenthaltsdauer im Rahmen des Visums läuft nun langsam gnadenlos ab."

Aktuell befinde er sich zwar in guten Händen bei Freunden in der türkischen Stadt Hatay. Wann und ob er seinen Weg nach Gaziantep und schließlich weiter über Mardin in den Irak fortsetzen kann, steht derzeit jedoch in den Sternen.

Auch Blut- und Urinproben blieben bisher unauffällig. Somit bleibt unklar, wie das Problem überhaupt behandelt werden soll.