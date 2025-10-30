Schlagabtausch in Leipzig: Hitzige Diskussion wegen Bürgerbüro-Schließungen

Leipzig - Aufgrund der angespannten Haushaltslage hatte die Stadtverwaltung vergangene Woche angekündigt, Bürgerbüros in Großzschocher und Böhlitz-Ehrenberg zum Ende des Jahres zu schließen . In der Sitzung des Leipziger Stadtrates wurde am Mittwoch nicht nur das Vorhaben selbst kritisiert, sondern auch die Kommunikation darüber. Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) stellte sich den Fragen der Ratsmitglieder und verteidigte die umstrittene Maßnahme.

Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD, r.) stellte sich am Mittwoch den Fragen der Ratsmitglieder und verteidigte die umstrittene Maßnahme. © Stadt Leipzig

Der Stadtrat selbst habe mit dem verabschiedeten Haushalt den Auftrag gegeben, die Ausgaben zu reduzieren, erklärte Hörning. Zur konkreten Umsetzung gehöre daher auch die Reduzierung der Mietkosten.

An den betroffenen Standpunkten habe sich die Schließung aufgrund der auslaufenden Mietverträge angeboten.

Laut CDU-Stadtrat Michael Weickert hatte man sich während der Haushaltsverhandlung jedoch auch darauf geeinigt, nicht bei bürgernahen Dienstleistungen zu sparen. Überdies kritisierte er die mangelnde Einbindung der Beteiligten: "Miteinander reden ist was anderes, als vor vollendete Tatsachen gesetzt zu werden", sagte Weickert.

Zudem sei durch die Schließung der beiden Standorte zu befürchten, dass der Bürger den Eindruck erhalte, die Stadt ziehe sich aus den Randgebieten Leipzigs zurück.