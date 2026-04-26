Autodiebin klaut wertvollen Oldtimer, doch ein Nickerchen wird ihr zum Verhängnis
Wurzen - In Wurzen (Landkreis Leipzig) ist am Samstagabend ein Oldtimer aus einer Werkstatt gestohlen worden. Weit ist die Autodiebin mit ihrer Beute jedoch nicht gekommen.
Gegen 21.15 Uhr wählte am Samstagabend ein 48-Jähriger den Notruf, da aus seiner Autowerkstatt in der Lüptitzer Straße ein Chrysler Imperial (Erstzulassung: 1968) eines Kunden gestohlen worden war.
"Noch während der Anzeigenaufnahme rief unabhängig davon ein Zeuge an, dass er in Machern in der Gartenallee den Oldtimer festgestellt hat, in dem sich eine Frau merkwürdig verhielt", teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntag mit.
Sofort eilten die Beamten nach Machern und fanden das gestohlene Fahrzeug rund sechs Kilometer von der Werkstatt entfernt, aus der es zuvor verschwunden war. Im Inneren des Chrysler entdeckten die Polizisten zu ihrer Verwunderung dann eine schlafende, ihnen jedoch bereits bekannte 34-Jährige.
"Ein bei der Frau durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Opiate und Amphetamine", so Lübcke. "Zudem war die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis."
34-jährige Spanierin seit langer Zeit polizeibekannt
Da die 34-Jährige auch in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten war, kontaktierten die Einsatzkräfte eine Bereitschaftsstaatsanwältin am Leipziger Amtsgericht.
Aufgrund einer möglichen Wiederholungsgefahr ordnete diese die Festnahme der Spanierin an. Die Beamten brachten sie daraufhin in den Zentralen Polizeigewahrsam.
Die 34-Jährige sieht sich nun mit Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter berauschenden Mitteln konfrontiert.
Der Oldtimer konnte ohne Beschädigungen noch vor Ort an den Eigentümer übergeben werden.
Titelfoto: 123RF/fotoluminate