Autodiebin klaut wertvollen Oldtimer, doch ein Nickerchen wird ihr zum Verhängnis

Wurzen - In Wurzen (Landkreis Leipzig ) ist am Samstagabend ein Oldtimer aus einer Werkstatt gestohlen worden. Weit ist die Autodiebin mit ihrer Beute jedoch nicht gekommen.

Am Samstagabend wurde ein Chrysler Imperial aus einer Autowerkstatt in Wurzen gestohlen. (Symbolfoto) © 123RF/fotoluminate

Gegen 21.15 Uhr wählte am Samstagabend ein 48-Jähriger den Notruf, da aus seiner Autowerkstatt in der Lüptitzer Straße ein Chrysler Imperial (Erstzulassung: 1968) eines Kunden gestohlen worden war.

"Noch während der Anzeigenaufnahme rief unabhängig davon ein Zeuge an, dass er in Machern in der Gartenallee den Oldtimer festgestellt hat, in dem sich eine Frau merkwürdig verhielt", teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntag mit.

Sofort eilten die Beamten nach Machern und fanden das gestohlene Fahrzeug rund sechs Kilometer von der Werkstatt entfernt, aus der es zuvor verschwunden war. Im Inneren des Chrysler entdeckten die Polizisten zu ihrer Verwunderung dann eine schlafende, ihnen jedoch bereits bekannte 34-Jährige.

"Ein bei der Frau durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Opiate und Amphetamine", so Lübcke. "Zudem war die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis."