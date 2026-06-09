Brennpunkt Schwanenteichpark: Zeugen gesucht nach Überfall auf 67-Jährige
Leipzig - Am frühen Montagmorgen ist eine 67-Jährige unweit des Hauptbahnhofs im Schwanenteichpark überfallen worden. Das Areal gilt als Kriminalitätsschwerpunkt, die CDU forderte im Stadtrat gar die Einzäunung. Erst am Montag hatte die Leipziger Polizei nach zwei Raubüberfällen am Wochenende einen Zeugenaufruf veröffentlicht.
Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter mitteilte, hatte die 67-Jährige zunächst eine Lokalität im Leipziger Zentrum besucht, bevor sie sich gegen 5.20 Uhr auf den Heimweg begab.
"Im Bereich des Parks wurde die Dame von einem unbekannten Täter überfallen und ihr Wertgegenstände entrissen", so der Polizeisprecher. Im Anschluss sei der Täter in Richtung Oper geflohen.
Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden:
- circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß
- etwa 20 Jahre alt
- sportliche Statur
- schwarze Haare
- Bekleidet war der Gesuchte mit einer schwarzen Windbreakerjacke mit Kapuze, einer hellen Baggyjeans und schwarzen Sportschuhen
Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder telefonisch unter der Rufnummer 0341/96646666 zu melden.
Titelfoto: Lutz Brose