Brennpunkt Schwanenteichpark: Zeugen gesucht nach Überfall auf 67-Jährige

Leipzig - Am frühen Montagmorgen ist eine 67-Jährige unweit des Hauptbahnhofs im Schwanenteichpark überfallen worden. Das Areal gilt als Kriminalitätsschwerpunkt, die CDU forderte im Stadtrat gar die Einzäunung . Erst am Montag hatte die Leipziger Polizei nach zwei Raubüberfällen am Wochenende einen Zeugenaufruf veröffentlich t .

Der Überfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 5.20 Uhr. (Archivfoto) © Lutz Brose

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter mitteilte, hatte die 67-Jährige zunächst eine Lokalität im Leipziger Zentrum besucht, bevor sie sich gegen 5.20 Uhr auf den Heimweg begab.

"Im Bereich des Parks wurde die Dame von einem unbekannten Täter überfallen und ihr Wertgegenstände entrissen", so der Polizeisprecher. Im Anschluss sei der Täter in Richtung Oper geflohen.



Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: