Kind in Gebüsch gezerrt und geschlagen: Angreiferin klaut seine Kleidung

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Zu einem brutalen Raub kam es am Dienstagabend in Leipzig-Volkmarsdorf. Ein zwölfjähriger Junge wurde dabei verletzt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Zu einem brutalen Raub kam es am Dienstagabend in Leipzig-Volkmarsdorf. Ein zwölfjähriger Junge wurde dabei verletzt.

Der Junge wurde von seiner Angreiferin in ein Gebüsch gezerrt. (Symbolfoto)
Der Junge wurde von seiner Angreiferin in ein Gebüsch gezerrt. (Symbolfoto)  © Julian Rettig/dpa

Wie die Polizeisprecherin Therese Leverenz erklärte, spazierte der Zwölfjährige die Dornbergerstraße entlang, als er gegen 20.15 Uhr ohne Vorwarnung in ein Gebüsch gezerrt wurde.

Seine Angreiferin schlug den Jungen zuerst mit einem Gegenstand und klaute ihm dann seine Kleidung und Uhr. Er wurde dabei leicht verletzt.

"Anschließend flüchtete sie gemeinsam mit zwei weiteren, während der Tathandlung anwesenden unbekannten Tatverdächtigen (weiblich) in Richtung Rabet", so Leverenz.

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Der Junge beschrieb die Frau wie folgt:

  • circa 1,75 bis 1,80 Meter groß
  • dunkle lange Haare
  • braune Augen
  • Kleidung: dunkelblaues T-Shirt, weiße Stoffhose, schwarz-weiße Turnschuhe

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Person geben können. Melden könnt Ihr Euch unter der Tel. 0341/96646666.

Titelfoto: Julian Rettig/dpa

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