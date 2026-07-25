Zweite Bauphase am Leipziger Hauptbahnhof startet am Montag: Diese Änderungen kommen auf Euch zu

Leipzig - Seit Anfang Juli erneuern die Leipziger Verkehrsbetriebe unter anderem die Straßenbahngleise am Leipziger Hauptbahnhof . Am Montag soll nun die zweite Phase des Vorhabens beginnen. Dadurch kommt es zu einigen Veränderungen im Verkehr rund um den Hauptbahnhof.

Seit Anfang Juli wird am Leipziger Hauptbahnhof mächtig gearbeitet: Die Leipziger Verkehrsbetriebe erneuern unter anderem die Straßenbahngleise. © Jan Kaefer

Zunächst die guten Nachrichten: Die Haltestelle Goerdelerring ist wieder erreichbar. In der ersten Bauphase fuhren zwischen dem Stop und dem Hauptbahnhof keine Bahnen, der Goerdelerring wurde gar nicht erst angefahren.

Gleichzeitig werden die Gleise A, B, C und D vor dem Leipziger Hauptbahnhof ab Montag vollständig gesperrt. Der Hauptbahnhof wird stattdessen über die Haltestellen Westseite und Wintergartenstraße bedient, die ebenfalls wieder freigegeben sind.

Die Sperrung der Gleise vor dem Hauptbahnhof hat zur Folge, dass sich die Haltepunkte einiger Straßenbahnen ändern:

Am Hauptbahnhof, Westseite halten die Linien: 1, 9, 11, 12, 14, 15, und 16

An der Wintergartenstraße halten: 3, 4, 7, 8, 31, 36 und N17

An der Goethestraße hält die Buslinie 89 sowie die Nachtbusse N1 bis N9 und der Schienenersatzverkehr N10

An der Ersatzhaltestelle am Mobiturm halten die Buslinien 72 und 73

Die Linien 2, 3, 8 und 39 verkehren unverändert zu Bauphase 1.