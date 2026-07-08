Hier hat Rasen bald ein Ende: Leipzig sperrt die nächsten Straßen für zwei Kreisverkehre

Leipzig - Eine Baustelle scheint in Leipzig gerade die nächste zu jagen und damit ist noch lange nicht Schluss. Am Mittwoch verkündete die Stadt gleich weitere Vollsperrungen. Grund sind zwei Kreisverkehre, die zur Verkehrsberuhigung in Probstheida errichtet werden.

Unter anderem in diesem Kreuzungsbereich soll ein provisorischer Kreisverkehr entstehen. © Christian Grube

Die beiden provisorischen Kreisverkehre sollen für 267.000 Euro auf der Naunhofer Straße errichtet werden.

Ab dem 20. Juli beginnen dafür die Bauarbeiten an den Kreuzungen Schönbachstraße und Ludolf-Colditz-Straße.

Für die Lösung auf Zeit sollen auf der Fahrbahn Kreisel markiert sowie Leitelemente und Schilder befestigt werden. Dafür müssen die jeweiligen Bereiche für den Verkehr voll gesperrt werden. Lediglich Radfahrer und Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeführt.

Alle anderen Verkehrsteilnehmer werden bis zum voraussichtlichen Abschluss der Arbeiten am 11. September über Nebenstraßen umgeleitet.

Die Maßnahmen wurden begleitend zum Ausbau der Prager Straße beschlossen. Sie sollen den Verkehr auf der Naunhofer Straße und dem angrenzenden Wohngebiet am Dorfanger Probstheida beruhigen und die Sicherheit erhöhen.