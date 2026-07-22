Wasserfontäne im Clara-Park immer noch außer Betrieb: Deshalb verzögern sich die Bauarbeiten

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Im Sommer erfreuen sich die Leipziger am Clara-Zetkin-Park, doch etwas fehlt: Die Wasserfontäne an der Anton-Bruckner-Allee sprudelt noch immer nicht wieder.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Es ist Sommer und die Leipziger erfreuen sich an der schönen, grünen Stadt. So auch im Clara-Zetkin-Park, doch etwas fehlt dort nun schon seit Monaten: Die Wasserfontäne an der Anton-Bruckner-Allee sprudelt noch immer nicht wieder. TAG24 hat nachgefragt, warum sich die Bauarbeiten am Bassin so lange hinziehen.

Noch immer ist das Wasserbassin an der Anton-Bruckner-Allee von Bauzäunen umgeben.
Noch immer ist das Wasserbassin an der Anton-Bruckner-Allee von Bauzäunen umgeben.  © TAG24/Juliane Bonkowski

Denn ursprünglich waren diese nur bis Mai geplant, verzögern sich nun schon seit rund zwei Monaten.

Die gute Nachricht: "Wir gehen aktuell davon aus, dass die Arbeiten am Bassin bis Ende August 2026 abgeschlossen sein werden", teilte das Amt für Stadtgrün und Gewässer auf Anfrage mit.

Verzögert haben sich die Arbeiten demnach wegen Baumaßnahmen an einer Gasleitung, die vorab noch durchgeführt werden mussten.

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Bereits im vergangenen November fuhren die ersten Arbeiter mit schwerem Gerät in der Anton-Bruckner-Allee nahe dem Herzliyaplatz vor, um das sanierungsbedürftige Becken leerzupumpen.

Im Zuge dessen siedelte der Leipziger Anglerverband auch die darin lebenden Fische um. Außerdem musste jede Menge Unrat aus dem Gewässer entfernt werden.

Die eigentliche Sanierung startete zu Jahresbeginn. Seitdem sei das Bassin laut Stadt entschlammt und die "bestehende Uferlinie entsprechend der denkmalpflegerischen Zielstellung reprofiliert und durch ein Winkelstützelement dauerhaft gegen Erosion / Verformung gesichert" worden.

Die Arbeiten verzögern sich nun schon seit einigen Wochen.
Die Arbeiten verzögern sich nun schon seit einigen Wochen.  © Christian Grube
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Sie sollen aber bis Ende August abgeschlossen sein.
Sie sollen aber bis Ende August abgeschlossen sein.  © TAG24/Juliane Bonkowski

Bauarbeiten voraussichtlich noch bis Ende August

Dann kann auch endlich die Wasserfontäne wieder in Betrieb gehen.
Dann kann auch endlich die Wasserfontäne wieder in Betrieb gehen.  © Imago / Schöning

Außerdem habe die bestehende Lehmdichtung durch eine neue Tondichtung ergänzt werden müssen. Leitungen wurden erneuert sowie zwei Schachtbauwerke errichtet. Ein Schacht dient der Wartung der Zulaufleitung, ein weiterer der Überwachung des Pegelstandes.

Zu guter Letzt wird nun noch das Dichtungssystem vervollständigt, bevor die Uferböschung wiederhergestellt und begrünt sowie die Wege und Straßen wiederhergestellt werden können. Zum Schluss werden um das Bassin herum Bäume gepflanzt.

Wenn die Arbeiten Ende August hoffentlich endlich abgeschlossen sind, können sich die Leipziger auch wieder an der Wasserfontäne erfreuen, sagte ein Sprecher.

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Mit Stand von November 2025 betragen die Gesamtkosten der Sanierung rund 1,4 Millionen Euro, wovon zwei Drittel gefördert und der Rest durch die Stadt Leipzig finanziert wird. Welchen Einfluss die Verzögerung auf die Höhe der Summe hat, hat TAG24 bei der Stadt erfragt - eine Antwort steht noch aus.

Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Juliane Bonkowski, IMAGO / Schöning

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