Bauarbeiten gehen in nächste Phase über: Verkehrsader im Leipziger Norden weiterhin gesperrt!

In der Gorkistraße wird fleißig weiter gebaut. (Archivfoto) © Anke Brod

Nach Angaben der Leipziger Stadtverwaltung sollen ab dem kommenden Dienstag Reparaturen an den Straßenbahngleisen im Bereich zwischen der Zittauer Straße und dem Stannebeinplatz durchgeführt werden.

Die Maßnahme soll insgesamt vier Wochen (bis zum 11. Juli) dauern und erhebliche Umleitungen und Bushaltestellenverlegungen erfordern. Die Straßenbahnlinie verkehrt zudem weiterhin eingekürzt nur bis zum Stannebeinplatz.

Sowohl die Buslinie 70 in Richtung Markkleeberg als auch die Linie 90 in Richtung Wahren verkehren ab Dienstag über eine Umleitung über die Ossietzkystraße und Schönefelder Allee.

Die Haltestellen Löbauer Straße, Stöckelstraße und Stannebeinplatz werden nicht mehr bedient und in der Zeit der Maßnahme ersatzweise in die Schönefelder Allee verlegt, während die Haltestelle Volksgartenstraße in die gleichnamige Straße wandert. Die Buslinie 77 verkehrt in Richtung Stünz direkt über die Gorkistraße.