Endlich! Glück für Leipzig, dass dieser Brückenbau schon vor drei Jahren begonnen hat

Leipzig - Nicht nur Autofahrer, auch Anwohner in den Leipziger Stadtteilen Plagwitz und Schleußig können aufatmen: Nach drei Jahren Bauzeit ist die Karlbrücke in der Industriestraße endlich fertig, der Verkehr kann seit Freitagmittag wieder rollen.

Am Freitag konnte die Karlbrücke endlich wiedereröffnet werden. © Christian Grube

Am Vormittag liefen noch die letzten Aufräumarbeiten rund um die Brücke, bevor die Verantwortlichen vor Ort gemeinsam feierlich das Einweihungsband durchgeschnitten haben. Am Mittag konnten dann die ersten motorisierten Fahrzeuge über die Weiße Elster rollen.

"Ich freue mich, diese Brücke nach so langer Zeit eröffnen zu können", sagte Leipzigs Bau-Bürgermeister Thomas Dienberg (64) während der Eröffnung.

Man sei froh, dieses Brückenvorhaben bereits vor mehr als drei Jahren angeschoben zu haben, denn mittlerweile stehe ihm für infrastrukturelle Baumaßnahmen nur noch die Hälfte des früheren Etats zur Verfügung.

Heißt: Heute hätten andere Brücken Vorrang. Dennoch war der Umbau wichtig und notwendig, denn es drohte damals eine Lastbeschränkung der alten Ziegelbrücke aus dem Jahr 1900.

Insgesamt hat der Neubau der Karlbrücke, die Schleußig und Plagwitz miteinander verbindet, 9,8 Millionen Euro gekostet.