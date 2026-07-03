Sommerzeit ist XXL-Baustellenzeit: Hier geht in den nächsten Wochen in Leipzig nichts mehr

Leipzig - Sommerferienzeit bedeutet in Leipzig auch immer Baustellenzeit . Vor allem die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nutzen diese Wochen, in denen meistens weniger Verkehr ist, um dringend notwendige Arbeiten vorzunehmen. Für alle, die zu dieser Zeit trotzdem unterwegs sind, sorgt das aber für Einschränkungen und Umleitungen. TAG24 fasst die wichtigsten Baustellen zusammen.

Die LVB wollen die Gleise und Schienenentwässerungen am Hauptbahnhof, Westseite erneuern und Überwege neu errichten. © Jan Kaefer

Die Gleiskurven am Hauptbahnhof Westseite werden in zwei Phasen erneuert. In der ersten Phase vom 4. bis 26. Juli können die Haltestellen Goerdelerring und Hauptbahnhof Westseite nicht bedient werden. Vom 26. Juli bis 16. August ist die Haltestelle Hauptbahnhof (Steig A-D) dicht.

Das führt zu Veränderungen auf den Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 15 sowie im Nightliner-Verkehr. Die Buslinien 72, 73 und 89 halten in der zweiten Phase am Fahrbahnrand.

Wie die LVB mitteilten, werden in der zweiten Phase zusätzlich zwei Baulinien eingesetzt.

Die SEV-Linie 36 fährt vom Hauptbahnhof, Wintergartenstraße in Richtung Deutsche Nationalbibliothek über Augustusplatz und Roßplatz. SEV-Linie 31 fährt zwischen Friedrich-List-Platz und Technisches Rathaus über Augustusplatz und Gutenbergplatz.

Der Zugang zum Hauptbahnhof bleibt die ganze Zeit über bestehen. Die Änderungen für den Straßenverkehr könnt Ihr in unserem Artikel: "Neue Baustelle am Hauptbahnhof geplant: Starke Einschränkungen für Öffis und Autofahrer" und auf der Webseite der LVB nachlesen.