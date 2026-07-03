Sommerzeit ist XXL-Baustellenzeit: Hier geht in den nächsten Wochen in Leipzig nichts mehr
Leipzig - Sommerferienzeit bedeutet in Leipzig auch immer Baustellenzeit. Vor allem die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nutzen diese Wochen, in denen meistens weniger Verkehr ist, um dringend notwendige Arbeiten vorzunehmen. Für alle, die zu dieser Zeit trotzdem unterwegs sind, sorgt das aber für Einschränkungen und Umleitungen. TAG24 fasst die wichtigsten Baustellen zusammen.
Hauptbahnhof Westseite
Die Gleiskurven am Hauptbahnhof Westseite werden in zwei Phasen erneuert. In der ersten Phase vom 4. bis 26. Juli können die Haltestellen Goerdelerring und Hauptbahnhof Westseite nicht bedient werden. Vom 26. Juli bis 16. August ist die Haltestelle Hauptbahnhof (Steig A-D) dicht.
Das führt zu Veränderungen auf den Straßenbahnlinien 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 15 sowie im Nightliner-Verkehr. Die Buslinien 72, 73 und 89 halten in der zweiten Phase am Fahrbahnrand.
Wie die LVB mitteilten, werden in der zweiten Phase zusätzlich zwei Baulinien eingesetzt.
Die SEV-Linie 36 fährt vom Hauptbahnhof, Wintergartenstraße in Richtung Deutsche Nationalbibliothek über Augustusplatz und Roßplatz. SEV-Linie 31 fährt zwischen Friedrich-List-Platz und Technisches Rathaus über Augustusplatz und Gutenbergplatz.
Der Zugang zum Hauptbahnhof bleibt die ganze Zeit über bestehen. Die Änderungen für den Straßenverkehr könnt Ihr in unserem Artikel: "Neue Baustelle am Hauptbahnhof geplant: Starke Einschränkungen für Öffis und Autofahrer" und auf der Webseite der LVB nachlesen.
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Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße
Auf der Georg-Schumann-Straße wird bereits seit Mai gebaut. Ab 4. Juli gehen diese Arbeiten in eine neue Phase, denn dann wird die Kreuzung Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße umfassend erneuert. Bis zum 16. August wird die Kreuzung deswegen voll gesperrt.
Für den Straßenverkehr ist die Lindenthaler Straße von Gothaer Straße bis Zufahrt Tankstelle und die Lindenthaler/Wolfener Straße von Eisenacher Straße bis Knaurstraße gesperrt. Die Ludwig-Beck-Straße und Hoepnerstraße werden zur Einbahnstraße für Bus und SEV.
Auf den Straßenbahnlinien 4, 10 und 11 kommt es zu Änderungen. Die 4 fährt verkürzt zwischen Naunhofer Str. und Hauptbahnhof, Linie 10 entfällt ganz und die 11 verkehrt ab Wilhelm-Liebknecht-Platz mit Umleitung über Nordplatz und S-Bf. Gohlis zur Ersatzendstelle Gohlis-Nord.
Der SEV 4 ist zwischen Gohlis, Landsberger Straße und Westplatz über Breitenfelder Straße und Waldplatz im Einsatz. SEV 11 fährt zwischen Chausseehaus und Wahren/ Schkeuditz.
Einschränkungen auf wichtiger S-Bahn-Linie
Bereits seit Ende März bauen die LVB in Schkeuditz, was zu Einschränkungen auf der Linie 11 führt. Eine Alternative war bisher die S-Bahn.
Seit dem 2. Juli werden aber die Eisenbahnbrücken Pittlerstraße und Linkelstraße in Leipzig-Wahren abgerissen und die S-Bahn-Strecke zwischen Leipzig-Slevogtstraße und Schkeuditz voll gesperrt.
DB Regio und die LVB haben zusammen ein Konzept entwickelt und setzen zusätzliche Busse und eine neue S-Bahn-Verbindung ein.
Weitere Bauarbeiten im Stadtgebiet
Weitere länger bestehende Baustellen in Leipzig:
- Zeppelinbrücke (voraussichtlich bis Frühjahr 2027)
- Georg-Schwarz-Brücken (bis 2031 - ab Anfang August sollen u.a. die Straßenbahnen wieder fahren)
- Dieskaustraße (bis 2027)
- Stötteritzer Straße/Papiermühlstraße (bis Mai 2027)
- Karl-Heine-Straße (bis Oktober)
- Könneritzstraße (bis April 2027)
- Karl-Liebknecht-Straße (Trinkwasserleitungen, bis Ende 2026)
- Harkortstraße (Trinkwasserleitungen, bis Mitte August)
Titelfoto: Bildmontage: Jan Kaefer; Silvio Bürger; Stefan Sauer/dpa