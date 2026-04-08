Hier ist Geduld gefragt: Wichtige Autobahn bei Leipzig wird monatelang saniert
Leipzig - Die A72 bei Leipzig ist seit Jahren eine Dauerbaustelle. Nun kommt noch eine auf einer weiteren Autobahn dazu. Auf der A38 Richtung Dresden wird bis Dezember die Fahrbahn auf einer Strecke von 7,2 Kilometern erneuert.
Konkret ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Neue Harth und Leipzig-Südost betroffen. Das teilte Julia Grotjahn, Pressesprecherin bei Autobahn GmbH des Bundes, am Mittwochnachmittag mit.
Aktuell werden die Verkehrssicherung und -führung für die erste Bauphase eingerichtet, denn die Arbeiten finden unter laufenden Verkehr statt. Diese vorbereitende Phase dauert bis circa Ende April.
Danach wird der Verkehr mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Richtung an der Baustelle vorbeigeführt.
"Drei Fahrsteifen verlaufen auf der Richtungsfahrbahn Göttingen, wovon zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Göttingen und ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dresden führen. Ein zweiter Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dresden verbleibt auf der Richtungsfahrbahn Dresden", erklärte die Pressesprecherin.
Im gesamten Baustellenbereich wird die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt.
Auch das Autobahnkreuz Leipzig wird im Sommer saniert
Es wird nicht nur die Fahrbahn erneuert, sondern auch weitere Arbeiten sind angesetzt. So sollen neue Schutzeinrichtungen entstehen und die neun Brücken innerhalb des Abschnittes instandgesetzt. Das sei notwendig.
Im September werden deswegen auch für drei Nächte die Bahnschienen unterhalb der Gaschwitzer Brücke gesperrt.
Im Juli erreichen die Bauarbeiten dann das Autobahnkreuz Leipzig, das die A38 mit der A72 verbindet. Es kommt teilweise zu Sperrungen, über die man rechtzeitig informieren möchte.
Insgesamt wurden für die Arbeiten Kosten von 15 Millionen Euro veranschlagt. Die Strecke und das Autobahnkreuz weisen laut der Pressesprecherin mehrere Schäden auf, weswegen die Bauarbeiten in diesem Bereich priorisiert werden.
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