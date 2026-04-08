Hier ist Geduld gefragt: Wichtige Autobahn bei Leipzig wird monatelang saniert

Leipzig - Die A72 bei Leipzig ist seit Jahren eine Dauerbaustelle . Nun kommt noch eine auf einer weiteren Autobahn dazu. Auf der A38 Richtung Dresden wird bis Dezember die Fahrbahn auf einer Strecke von 7,2 Kilometern erneuert.

Auf der A38 wird die Fahrbahn saniert. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Konkret ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Neue Harth und Leipzig-Südost betroffen. Das teilte Julia Grotjahn, Pressesprecherin bei Autobahn GmbH des Bundes, am Mittwochnachmittag mit.

Aktuell werden die Verkehrssicherung und -führung für die erste Bauphase eingerichtet, denn die Arbeiten finden unter laufenden Verkehr statt. Diese vorbereitende Phase dauert bis circa Ende April.

Danach wird der Verkehr mit jeweils zwei Fahrstreifen pro Richtung an der Baustelle vorbeigeführt.

"Drei Fahrsteifen verlaufen auf der Richtungsfahrbahn Göttingen, wovon zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Göttingen und ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dresden führen. Ein zweiter Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dresden verbleibt auf der Richtungsfahrbahn Dresden", erklärte die Pressesprecherin.

Im gesamten Baustellenbereich wird die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt.