Noch eine Baustelle mehr: Hier kommt es im Leipziger Westen zu Sperrungen und Umleitungen

Leipzig - Zu den zahlreichen Baustellen , die es aktuell im Stadtgebiet gibt, kommt am 7. April eine neue dazu. Dieses Mal wird wieder im Westen der Stadt gebaut und die Leipziger müssen sich auf Umleitungen und Sperrungen im Straßenverkehr und ÖPNV einstellen.

Die Straßenbahn der Linie 14 wird ab 7. April vorerst nicht mehr über die Karl-Heine-Straße fahren. (Archivbild) © Lutz Bros

In der Karl-Heine-Straße finden bis Ende Oktober Leitungsarbeiten in mehreren Phasen statt. Die "Netz Leipzig" will laut Informationen auf ihrer Website unter anderem Lehrrohre und eine neue Fernwärmeleitung verlegen sowie neue Stromtrassen einsetzen.

In der ersten Phase finden die Bauarbeiten in der Höhe der Spinnereistraße bis zur Hähnelstraße statt. Ab dem 16. Juni folgen dann weitere Arbeiten ausgehend von der Querung Karl-Heine-Straße und Engertstraße.

Es wurden bereits Sperrungen für den Straßenverkehr angekündigt, die in mehreren Phasen stattfinden sollen.

Dabei wird die Karl-Heine-Straße im gesamten Baubereich halbseitig gesperrt. "Die Umleitung in Richtung Zentrum führt über die Saalfelder Straße und Lützner Straße", teilten die Verantwortlichen mit.

Weitere Änderungen und Informationen im Straßenverkehr sollen in Kürze mitgeteilt werden.