Noch eine Baustelle mehr: Hier kommt es im Leipziger Westen zu Sperrungen und Umleitungen
Leipzig - Zu den zahlreichen Baustellen, die es aktuell im Stadtgebiet gibt, kommt am 7. April eine neue dazu. Dieses Mal wird wieder im Westen der Stadt gebaut und die Leipziger müssen sich auf Umleitungen und Sperrungen im Straßenverkehr und ÖPNV einstellen.
In der Karl-Heine-Straße finden bis Ende Oktober Leitungsarbeiten in mehreren Phasen statt. Die "Netz Leipzig" will laut Informationen auf ihrer Website unter anderem Lehrrohre und eine neue Fernwärmeleitung verlegen sowie neue Stromtrassen einsetzen.
In der ersten Phase finden die Bauarbeiten in der Höhe der Spinnereistraße bis zur Hähnelstraße statt. Ab dem 16. Juni folgen dann weitere Arbeiten ausgehend von der Querung Karl-Heine-Straße und Engertstraße.
Es wurden bereits Sperrungen für den Straßenverkehr angekündigt, die in mehreren Phasen stattfinden sollen.
Dabei wird die Karl-Heine-Straße im gesamten Baubereich halbseitig gesperrt. "Die Umleitung in Richtung Zentrum führt über die Saalfelder Straße und Lützner Straße", teilten die Verantwortlichen mit.
Weitere Änderungen und Informationen im Straßenverkehr sollen in Kürze mitgeteilt werden.
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Vor allem die Straßenbahnlinie 14 fährt anders
Sicher fest stehen allerdings schon die Umleitungen für den öffentlichen Nahverkehr. Vom 7. April bis zum 23. Oktober ist vor allem die Straßenbahnlinie 14 betroffen.
Sie verkehrt vom Hauptbahnhof kommend nur bis zum Felsenkeller und fährt von dort die Ersatzendstelle Angerbrücke an. Zwischen dem Felsenkeller und Lindenau, Bushof wird ein Schienenersatzverkehr (SEV 14) eingesetzt.
Linie N1 verkehrt in Richtung Hauptbahnhof ab Naumburger Straße bis Felsenkeller mit Umleitung über Elster Passage. Die Haltestelle Zollschuppenstraße entfällt in dieser Richtung.
Linie N60 fährt in Richtung Lipsiusstraße ab S-Bahnhof Plagwitz bis Markranstädter Straße mit Umleitung und fährt die Haltestellen Felsenkeller und Elster Passage in dieser Richtung nicht mehr an.
Durch die Umleitungen gibt es auch Veränderungen in der Barrierefreiheit. Wie das konkret aussieht und welche Haltestellen dann mit dem Kinderwagen und Rollstuhl zugänglich sind, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Sauer/dpa; Lutz Brose