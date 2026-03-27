Nächste Baustelle in Leipzig: Hier fährt die Straßenbahn monatelang nur verkürzt

Leipzig - Wer täglich zwischen Leipzig und Schkeuditz hin und her pendelt, wird in den nächsten fünf Monaten einiges an Geduld aufbringen müssen. Auf der Strecke der Straßenbahnlinie 11 wird ab kommender Woche gebaut, aber auch Autofahrer sind betroffen.

Die Linie 11 fährt ab Montag nicht mehr bis Schkeuditz. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Schon am Montag (30. März) geht es los, es müssen nicht nur die Gleise und Fahrbahnen, sondern auch Bahnstrom- und Fahrleitungen sowie Entwässerungsanlagen erneuert werden, so die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).

Das bedeutet, dass die Linie 11 bis einschließlich 28. August nur bis und ab der Haltestelle Hänichen, Bismarckturm fährt und somit schon ab Stahmelner Allee ein Schienenersatzverkehr im Einsatz sein wird.

Die am Montag beginnenden Bauarbeiten an den Gleisanlagen betreffen konkret die Leipziger Straße im Bereich zwischen Paetzstraße und Alte Straße in Schkeuditz.

Im April beginnen dann die Maßnahmen am Trink- und Abwassernetz in der Leipziger Straße, im Juni folgt die Paetzstraße.

Die Fahrbahnen im Bereich der Kreuzung Altscherbitzer Straße/Leipziger Straße werden ebenfalls ab nächster Woche ausgebaut. Komplett erneuert werden sie außerdem ab 1. Juni in der Paetzstraße zwischen Leipziger Straße und Gleisüberfahrt.