Nächste Baustelle in Leipzig: Hier fährt die Straßenbahn monatelang nur verkürzt
Leipzig - Wer täglich zwischen Leipzig und Schkeuditz hin und her pendelt, wird in den nächsten fünf Monaten einiges an Geduld aufbringen müssen. Auf der Strecke der Straßenbahnlinie 11 wird ab kommender Woche gebaut, aber auch Autofahrer sind betroffen.
Schon am Montag (30. März) geht es los, es müssen nicht nur die Gleise und Fahrbahnen, sondern auch Bahnstrom- und Fahrleitungen sowie Entwässerungsanlagen erneuert werden, so die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).
Das bedeutet, dass die Linie 11 bis einschließlich 28. August nur bis und ab der Haltestelle Hänichen, Bismarckturm fährt und somit schon ab Stahmelner Allee ein Schienenersatzverkehr im Einsatz sein wird.
Die am Montag beginnenden Bauarbeiten an den Gleisanlagen betreffen konkret die Leipziger Straße im Bereich zwischen Paetzstraße und Alte Straße in Schkeuditz.
Im April beginnen dann die Maßnahmen am Trink- und Abwassernetz in der Leipziger Straße, im Juni folgt die Paetzstraße.
Die Fahrbahnen im Bereich der Kreuzung Altscherbitzer Straße/Leipziger Straße werden ebenfalls ab nächster Woche ausgebaut. Komplett erneuert werden sie außerdem ab 1. Juni in der Paetzstraße zwischen Leipziger Straße und Gleisüberfahrt.
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Teilweise Straßensperrungen notwendig
Und auch die Deutsche Bahn hat auf der monatelang andauernden Großbaustelle die Finger im Spiel, denn auch auf der S-Bahn-Strecke in dem Bereich wird an den Gleisen gebaut.
Für Autofahrer bedeuten die Baumaßnahmen, dass die Leipziger Straße im Bereich Altscherbitzer Straße bis einschließlich 12. Juni halbseitig gesperrt sein wird. Die Sperrung zwischen der Einfahrt zum Sächsischen Krankenhaus und der Alten Straße ist hingegen nur bis 19. Mai geplant.
Allerdings ist die Alte Straße vom 15. Juni bis 28. August auch noch einmal für eine lange Zeit komplett dicht.
Alle Infos zur Baustelle und auch geänderte Fahrpläne findet Ihr auf der Webseite der Leipziger Gruppe und auch die LeipzigMOVE-App gibt Euch Auskunft, wie Ihr am besten fahren könnt.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof, Leipziger Gruppe