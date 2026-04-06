Baustellen-Alarm in Leipzig: Hier dauert es ab Dienstag länger
Leipzig - Nach Ostern starten auf Leipzigs Straßen zahlreiche Baumaßnahmen. Hier findet Ihr eine Übersicht der wichtigsten Sperrungen und Änderungen ab dem 7. April:
Die Dingolfinger Straße in Thekla muss ab Dienstag bis zum 3. Juli im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Seehausen und der BMW-Allee für Arbeiten am Trinkwassernetz voll gesperrt werden.
Deutlich weniger aufwendig sollen die Trinkwasser-Arbeiten an der Sommerfelder Straße 29 in Stötteritz ablaufen: Die Baustelle soll lediglich bis zum 10. April andauern, Umleitungen sind unter anderem über die Oberdorfstraße und Zuckelhäuser Straße geplant.
In Holzhausen wird in der Arthur-Polenz-Straße zwischen der Hausnummer 38 und der Unteren Nordstraße am Stromnetz gewerkelt. Bis zum 8. Mai werden hier der Gehweg und Teile der Fahrbahn gesperrt, sodass der Verkehr wechselseitig vorbeigeleitet werden soll.
Im Rahmen von Telekommunikations-Arbeiten an der Bahnüberführung Linkelstraße muss die dortige Eisenbahnbrücke bis zum 3. Mai voll gesperrt werden.
Der Verkehr wird in der Zeit über die Travniker Straße (B6), die Neue Hallesche Straße (B6), die Pittlerstraße sowie die Pater-Gordian-Straße umgeleitet.
Bauarbeiten legen Verkehr auf Karl-Heine-Straße lahm
Leipzigerinnen und Leipziger, die viel in Plagwitz unterwegs sind, dürften sich besonders auf die am Dienstag beginnenden Bauarbeiten auf der Karl-Heine-Straße ärgern.
So wird auf Höhe der Hausnummern 92-108 sowie 101-111 am Stromnetz gebaut, sodass bis zum 12. Juni mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist. Konkret betrifft das den Bereich zwischen der Gießerstraße und Engertstraße, welcher halbseitig gesperrt wird.
Ebenfalls am Strom wird auf Höhe der Karl-Heine-Straße 34, Naumburger Straße 35–37 sowie Gießerstraße 14 gewerkelt, was bis zum 24. Juli andauern soll. In dem Zeitraum verwandelt sich die Industriestraße zwischen der Gießerstraße und Zschocherschen Straße in stadteinwärtiger Richtung in eine Einbahnstraße.
Die betroffenen ÖPNV-Fahrzeuge verkehren teilweise mit Schienenersatzverkehr.
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