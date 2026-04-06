Baustellen-Alarm in Leipzig: Hier dauert es ab Dienstag länger

Leipzig - Nach Ostern starten auf Leipzigs Straßen zahlreiche Baumaßnahmen. Hier findet Ihr eine Übersicht der wichtigsten Sperrungen und Änderungen ab dem 7. April:

Ab Dienstag wird in Leipzig wieder fleißig gebaut. (Symbolbild) © 123RF/askoldsb

Die Dingolfinger Straße in Thekla muss ab Dienstag bis zum 3. Juli im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Seehausen und der BMW-Allee für Arbeiten am Trinkwassernetz voll gesperrt werden.

Deutlich weniger aufwendig sollen die Trinkwasser-Arbeiten an der Sommerfelder Straße 29 in Stötteritz ablaufen: Die Baustelle soll lediglich bis zum 10. April andauern, Umleitungen sind unter anderem über die Oberdorfstraße und Zuckelhäuser Straße geplant.

In Holzhausen wird in der Arthur-Polenz-Straße zwischen der Hausnummer 38 und der Unteren Nordstraße am Stromnetz gewerkelt. Bis zum 8. Mai werden hier der Gehweg und Teile der Fahrbahn gesperrt, sodass der Verkehr wechselseitig vorbeigeleitet werden soll.

Im Rahmen von Telekommunikations-Arbeiten an der Bahnüberführung Linkelstraße muss die dortige Eisenbahnbrücke bis zum 3. Mai voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird in der Zeit über die Travniker Straße (B6), die Neue Hallesche Straße (B6), die Pittlerstraße sowie die Pater-Gordian-Straße umgeleitet.