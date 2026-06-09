Baustellenchaos in Leipzig geht weiter: Ab Montag weitere Einschränkungen im Norden

Leipzig - Im Norden der Stadt gibt es bereits eine Großbaustelle in der Georg-Schumann-Straße und in der Lindenthaler Straße . Es gibt Einschränkungen für Autofahrer und auf den Straßenbahnlinien 10 und 11. Ab kommendem Montag gibt es noch weitere Veränderungen, denn in der Nähe beginnen neue Bauarbeiten.

Die Linien 10, 11 und 16 sind von den Einschränkungen betroffen. © Leipziger Verkehrsbetriebe

Dieses Mal wird die Gleisüberfahrt auf der Kreuzung Eutritzscher Straße/Roscherstraße instand gesetzt. Das teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe mit.

Bis zum 3. Juli kommt es dort zu Einschränkungen im Straßenverkehr und im ÖPNV. Folgende Änderungen sind für die Straßenbahnen geplant:

Straßenbahnlinie 10 fährt verkürzt zwischen S-Bahnhof Connewitz und Hauptbahnhof und fährt während der Bauarbeiten nicht weiter nördlich.

Linie 11 fährt zwischen Wilhelm-Leuschner-Platz und Georg-Schumann-Straße/Lindenthaler Straße mit Umleitung über den Nordplatz und die Menckestraße.

Linie 16 fährt bis 26. Juni zwischen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Eutritzscher Zentrum über die Apelstraße (wie Linie 14).

Die Haltestellen Chausseehaus und Wilhelminenstraße können bis 26. Juni nicht bedient werden.

Ab 4. Juli sind die Bauarbeiten an der Eutritzscher Straße/Roscherstraße beendet. Die meisten Straßenbahnlinien fahren danach aber trotzdem nicht ihren gewohnten Weg. Einerseits beginnt dann die zweite Bauphase der Baustelle an der Georg-Schumann-Straße und Lindenthaler Straße. Gleichzeitig werden ab 4. Juli die Gleise am Hauptbahnhof erneuert, was zu massiven Einschränkungen auf fast allen Linien führen wird.

Es ist ratsam, die Verbindungen vor der Fahrt immer noch einmal unter www.L.de/fahrplan oder über die App LeipzigMOVE zu checken.