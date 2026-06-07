Neue Leitungen und Radwege: Diese Leipziger Verkehrsader wird ab Montag zur Baustelle
Leipzig - Autofahrer aufgepasst! Weil sowohl Trinkwasserleitungen als auch die Straßenoberfläche selbst erneuert werden müssen, wird die für unzählige Pendler wichtige Harkortstraße im Leipziger Zentrum-Süd ab Montag bis voraussichtlich 14. August zur Baustelle. Etwa vier Wochen lang kommt es dabei zur Vollsperrung der Verkehrsader.
Bauzäune wurden in den vergangenen Tagen bereits aufgebaut und auch die Verkehrsführung in stadteinwärtiger Richtung geändert. Der Grund: Bereits ab Montag kommt es zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der anstehenden Bauarbeiten.
Leipzigs Stadtverwaltung gab dabei bekannt, dass die Harkortstraße wegen des Baus an den Trinkwasserleitungen zunächst bis voraussichtlich 19. Juli halbseitig zwischen Floßplatz und Straße des 17. Juni gesperrt werde. Tatsächlich komme es jedoch bereits ab 6. Juli zur Vollsperrung zwischen Floßplatz und Martin-Luther-Ring, wie es einen Absatz später heißt. Der Verkehr werde währenddessen umgeleitet.
Pendler, die über den Leipziger Süden in die Messestadt einfahren, müssen sich also bereits ab Anfang Juli darauf gefasst machen, dass ihr Arbeitsweg vorübergehend über die Karl-Tauchnitz-Straße und die Wundtstraße führt.
Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis 7. August andauern. In dieser Zeit erfolge die Kanalsanierung, die Fahrbahndecke werde erneuert, und auch ein Teil neuer Radstreifen soll markiert werden. Alle weiteren Arbeiten bis 14. August könnten bei fließendem Verkehr erfolgen.
Stadt entschärft Angststrecke für Radfahrer
Insgesamt wollen die Wasserwerke auf einer Länge von 110 Metern zwischen Martin-Luther-Ring und Floßplatz die Leitungen erneuern und das Netz punktuell sanieren, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Zudem würden querende Leitungen angepasst. Kostenpunkt: rund 290.000 Euro.
Ab dem 20. Juli erneuere das Mobilitäts- und Tiefbauamt dann die Fahrbahndecke zwischen Riemannstraße und Martin-Luther-Ring. Die Hauptverkehrsstraße habe durch die intensive Nutzung Schäden erlitten. Deutliche Risse und Spurrinnen hätten sich gebildet. "Damit die Verkehrssicherheit auch künftig gewährleistet bleibt und die gesamte Straßenkonstruktion länger hält, wird die Fahrbahndecke nun für 350.000 Euro modernisiert", so die Verwaltung.
Der verschlissene Asphalt werde ab- und eine neue Deckschicht aufgetragen. Zudem würden Schachtaufsätze, Straßenabläufe und Verkehrsschilder erneuert sowie die Fahrbahnmarkierung frisch aufgebracht.
Darüber hinaus sollen im Zuge der Maßnahmen neue Radstreifen in beide Richtungen bis zur Paul-Gruner-Straße eingerichtet werden. Die Stadt will damit die Verkehrssicherheit für Radfahrer entlang der Harkortstraße erhöhen, die sich bislang die Fahrbahn mit dem motorisierten Verkehr teilen mussten.
"Die neuen Radfahrstreifen schließen die Lücke zwischen dem Promenadenring und der Dufourstraße beziehungsweise der August-Bebel-Straße." Beidseitig werde damit eine bestehende Angststrecke für Radfahrer aus der Südvorstadt in Richtung Zentrum entschärft.
Titelfoto: TAG24/Nico Zeißler