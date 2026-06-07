07.06.2026 12:30 Neue Leitungen und Radwege: Diese Leipziger Verkehrsader wird ab Montag zur Baustelle

Die für unzählige Pendler wichtige Harkortstraße im Leipziger Zentrum-Süd wird ab Montag bis voraussichtlich 14. August zur Baustelle.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Autofahrer aufgepasst! Weil sowohl Trinkwasserleitungen als auch die Straßenoberfläche selbst erneuert werden müssen, wird die für unzählige Pendler wichtige Harkortstraße im Leipziger Zentrum-Süd ab Montag bis voraussichtlich 14. August zur Baustelle. Etwa vier Wochen lang kommt es dabei zur Vollsperrung der Verkehrsader.

Die für unzählige Pendler wichtige Harkortstraße im Leipziger Zentrum-Süd wird ab Montag bis voraussichtlich 14. August zur Baustelle. © TAG24/Nico Zeißler Bauzäune wurden in den vergangenen Tagen bereits aufgebaut und auch die Verkehrsführung in stadteinwärtiger Richtung geändert. Der Grund: Bereits ab Montag kommt es zu Verkehrsbehinderungen aufgrund der anstehenden Bauarbeiten. Leipzigs Stadtverwaltung gab dabei bekannt, dass die Harkortstraße wegen des Baus an den Trinkwasserleitungen zunächst bis voraussichtlich 19. Juli halbseitig zwischen Floßplatz und Straße des 17. Juni gesperrt werde. Tatsächlich komme es jedoch bereits ab 6. Juli zur Vollsperrung zwischen Floßplatz und Martin-Luther-Ring, wie es einen Absatz später heißt. Der Verkehr werde währenddessen umgeleitet. Pendler, die über den Leipziger Süden in die Messestadt einfahren, müssen sich also bereits ab Anfang Juli darauf gefasst machen, dass ihr Arbeitsweg vorübergehend über die Karl-Tauchnitz-Straße und die Wundtstraße führt. Leipzig Baustellen Neuer Asphalt muss her! Straße im Leipziger Norden wird wochenlang gesperrt Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis 7. August andauern. In dieser Zeit erfolge die Kanalsanierung, die Fahrbahndecke werde erneuert, und auch ein Teil neuer Radstreifen soll markiert werden. Alle weiteren Arbeiten bis 14. August könnten bei fließendem Verkehr erfolgen.

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