Aufatmen auf der Großbaustelle an der Dieskaustraße? Fehlanzeige!
Leipzig - Was lange währt, wird endlich gut? Nicht ganz. Seit zwei Jahren wird in der Dieskaustraße im Leipziger Südwesten gebaut. Sowohl Autoverkehr als auch Straßenbahnen sollten dort eigentlich ab Dezember wieder rollen, doch die Pläne haben sich geändert.
Die Leipziger müssen sich weiter in Geduld üben: Die Bauarbeiten im aktuellen Bauabschnitt zwischen Kulkwitzer Straße und Radrennbahn sollen nun doch noch bis zum kommenden Jahr andauern, erklärte die Stadt Leipzig am Mittwoch.
"Die Inbetriebnahme verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen der dem Gleisbau vorgelagerten Leitungsarbeiten im Untergrund auf Mitte März 2026", so ein Sprecher. "Die Gleisarbeiten erstrecken sich damit in die kalte Jahreszeit, in der wetterbedingte Zeitpuffer einzuplanen sind."
Ursprünglich sollte das Gleisdreieck an der Radrennbahn im Dezember in den Betrieb integriert werden, Autos und auch der öffentliche Nahverkehr dort wieder normal fahren können.
Stadteinwärts ändert sich nichts an der bestehenden Umleitung: Autofahrer müssen weiterhin die Windorfer Straße sowie Altranstädter Straße nehmen. "Stadtauswärts wird der Verkehr über die Limburger Straße, Erich-Zeigner-Allee, Altranstädter Straße und Windorfer Straße geführt."
Leipzigs Autofahrer und ÖPNV-Nutzer müssen weiter Geduld im Südwesten haben
Immerhin ein Mini-Lichtblick: Ab dem 18. Dezember könne man von der Windorfer Straße wieder an der Ampelanlage auf die Dieskaustraße auffahren. Dasselbe gilt umgekehrt.
Die Behelfsfahrbahn, die direkt an der Jet-Tankstelle entlangführte, werde dann vom Betrieb genommen, die vorübergehende Fußgängerampel werde abgebaut.
Doch auch nach Mitte März sind die Bauarbeiten im Bereich der Dieskaustraße noch nicht komplett beendet. Für rund einen Monat bis voraussichtlich Mitte April müsse die Windorfer Straße zwischen der Zufahrt Sporthalle Radrennbahn und der Dieskaustraße dichtgemacht werden.
Dann heißt es wieder in beide Richtungen Umleitung fahren, diesmal über die Altranstädter Straße, Windorfer Straße und die Schwartzestraße.
Die gesamte Baumaßnahme an der Dieskaustraße soll noch bis Ende 2027 dauern, denn auch der Bereich zwischen Radrennbahn und Huttenstraße soll noch ausgebaut werden.
