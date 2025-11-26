Aufatmen auf der Großbaustelle an der Dieskaustraße? Fehlanzeige!

Leipzig - Was lange währt, wird endlich gut? Nicht ganz. Seit zwei Jahren wird in der Dieskaustraße im Leipziger Südwesten gebaut. Sowohl Autoverkehr als auch Straßenbahnen sollten dort eigentlich ab Dezember wieder rollen, doch die Pläne haben sich geändert.

Schon seit zwei Jahren wird im Bereich der Dieskaustraße gebaut. Genauso lange dauert es nun voraussichtlich noch einmal. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Leipziger müssen sich weiter in Geduld üben: Die Bauarbeiten im aktuellen Bauabschnitt zwischen Kulkwitzer Straße und Radrennbahn sollen nun doch noch bis zum kommenden Jahr andauern, erklärte die Stadt Leipzig am Mittwoch.

"Die Inbetriebnahme verschiebt sich aufgrund von Verzögerungen der dem Gleisbau vorgelagerten Leitungsarbeiten im Untergrund auf Mitte März 2026", so ein Sprecher. "Die Gleisarbeiten erstrecken sich damit in die kalte Jahreszeit, in der wetterbedingte Zeitpuffer einzuplanen sind."

Ursprünglich sollte das Gleisdreieck an der Radrennbahn im Dezember in den Betrieb integriert werden, Autos und auch der öffentliche Nahverkehr dort wieder normal fahren können.

Stadteinwärts ändert sich nichts an der bestehenden Umleitung: Autofahrer müssen weiterhin die Windorfer Straße sowie Altranstädter Straße nehmen. "Stadtauswärts wird der Verkehr über die Limburger Straße, Erich-Zeigner-Allee, Altranstädter Straße und Windorfer Straße geführt."