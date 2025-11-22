Freie Fahrt: Durch diese Leipziger Baustellen kommt Ihr wieder durch

Leipzig - In den letzten zwölf Tagen war der Straßenbahnverkehr in Leipzig stark eingeschränkt. Die Zeppelinbrücke musste voll gesperrt werden. Seit diesem Samstag fließt der Verkehr aber wieder. Auch an anderer Stelle gibt es gute Nachrichten.

Bei einer Probefahrt am Freitagnachmittag wurde getestet, ob nach den Bauarbeiten alles funktioniert. © Silvio Bürger

Das Baugleis auf der Zeppelinbrücke wurde von der nördlichen Straßenseite auf die südliche verlegt, teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe am Freitag mit.

Am Freitagnachmittag wurde eine Probefahrt auf dem neuen Bahngleis durchgeführt. Alles hat planmäßig funktioniert.

Für Pendler und Anwohner bedeutete die Sperrung Umwege. Lediglich zu Fuß oder mit dem Rad konnte man die Brücke noch überqueren.

Fußgänger und Radfahrer konnten bis jetzt ebenfalls die nördliche Seite benutzen. In den kommenden Tagen wird aber auch dieser Verkehr auf die südliche Seite verlegt.