Strecke wegen Havarie dicht: Hier fährt schon bald keine Straßenbahn mehr
Leipzig - Aufgrund von Baumaßnahmen auf den Georg-Schwarz-Brücken werden die Leipziger ab kommender Woche mit Einschränkungen im Straßenbahnverkehr leben müssen.
Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Freitag bekannt gaben, habe es eine Havarie an den Gleisanlagen auf der Großen Georg-Schwarz-Brücke gegeben.
Deshalb fährt die Straßenbahnlinie 7 ab kommenden Donnerstag nicht wie gewöhnlich bis zum Endpunkt Böhlitz-Ehrenberg, sondern nur verkürzt bis zur Haltestelle Philipp-Reis-Straße in Leutzsch.
Nach Böhlitz-Ehrenberg bzw. weiter nach Burghausen verkehre dann ausschließlich der Schienenersatzverkehr SEV 7.
Geplant sei, dass die Busse, wie sonst die Straßenbahn, ebenfalls im 10-Minuten-Takt abfahren.
Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, sei zum aktuellen Standpunkt noch unklar. Der Autoverkehr sei glücklicherweise nicht von den Baumaßnahmen betroffen, so die LVB.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa