Strecke wegen Havarie dicht: Hier fährt schon bald keine Straßenbahn mehr

Leipzig - Aufgrund von Baumaßnahmen auf den Georg-Schwarz-Brücken werden die Leipziger ab kommender Woche mit Einschränkungen im Straßenbahnverkehr leben müssen.

Ab Donnerstag fährt die Straßenbahnlinie 7 nur noch verkürzt. © Jan Woitas/dpa

Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Freitag bekannt gaben, habe es eine Havarie an den Gleisanlagen auf der Großen Georg-Schwarz-Brücke gegeben.

Deshalb fährt die Straßenbahnlinie 7 ab kommenden Donnerstag nicht wie gewöhnlich bis zum Endpunkt Böhlitz-Ehrenberg, sondern nur verkürzt bis zur Haltestelle Philipp-Reis-Straße in Leutzsch.

Nach Böhlitz-Ehrenberg bzw. weiter nach Burghausen verkehre dann ausschließlich der Schienenersatzverkehr SEV 7.

Geplant sei, dass die Busse, wie sonst die Straßenbahn, ebenfalls im 10-Minuten-Takt abfahren.