Chaos vorprogrammiert? Kreuzung nahe Leipziger Zentrum schon bald dicht

Leipzig - Autofahrer und ÖPNV-Nutzer brauchen bald wieder starke Nerven, die nächste Baustelle steht nahe dem Leipziger Zentrum in den Startlöchern. Die Einschränkungen sollen etwas mehr als drei Wochen dauern.

Der Überweg an der Fußgängerampel auf Höhe der Manetstraße bleibt für Passanten nutzbar. © TAG24/Juliane Bonkowski

Am 2. März geht es los an der Kreuzung Karl-Tauchnitz-Straße / Friedrich-Ebert-Straße - hier und wenige Meter weiter an der Fußgängerampel auf Höhe der Manetstraße sollen die Gleise erneuert werden.

Die gute Nachricht vorab: Der Überweg an dieser Ampel, der vor allem von Radfahrern viel genutzt wird, kann weiter normal befahren werden.

Dennoch gibt es Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Gewerbetreibende. Entsprechende Aushänge der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) informieren in den umliegenden Wohngebieten, beispielsweise im Musikviertel und Kolonnadenviertel, darüber.

Darin heißt es, die LVB-Tochterfirma IFTEC GmbH werde in deren Auftrag die Erneuerung der Gleise unweit des Bundesverwaltungsgerichts bewerkstelligen.

Dafür wird die Kreuzung Karl-Tauchnitz-Straße / Friedrich-Ebert-Straße für den vom Neuen Rathaus kommenden und geradeaus Richtung Kreisverkehr am Herzliyaplatz fahrenden Autoverkehr gesperrt.

Heißt: Vom Neuen Rathaus aus nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße Richtung Westplatz abbiegen, ist kein Problem. Vom Herzliyaplatz aus nach links zum Westplatz fahren, geht hingegen nicht. Details zu Umleitungen findet Ihr auf der Webseite der Leipziger Gruppe.