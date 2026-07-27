27.07.2026 13:56 Die Achillesferse der LVB: Darum wird am Hauptbahnhof schon wieder gebaut

Der Unmut über die Gleisarbeiten am Hauptbahnhof Leipzig lässt nicht nach, seit Jahren wird immer wieder gebaut. Doch das ist einfach die logische Konsequenz.

Von Lutz Brose Leipzig - Der Unmut über die Gleisarbeiten am Leipziger Hauptbahnhof lässt nicht nach, Autofahrer stehen im Stau, Straßenbahnen werden umgeleitet. Seit Jahren werden hier immer wieder Arbeiten dieser Art durchgeführt. Nüchtern betrachtet ist das die logische Konsequenz.

Seit ein paar Wochen laufen am Hauptbahnhof wieder Bauarbeiten an den Gleisen. © Lutz Brose Mit 171,2 Millionen Fahrgästen vermeldeten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) für das vergangene Jahr ein neues Rekordergebnis. An der Haltestelle Hauptbahnhof wurden 2025 an Werktagen (Montag bis Freitag) täglich 60.000 Personen gezählt, die in Bus und Straßenbahn einstiegen. Indes überquerten rund 41.500 Fahrzeuge laut Verkehrsmessungskarte der Stadt Leipzig die Gleiskurve an der Kurt-Schumacher-Straße. Nirgendwo sonst in der Stadt ist das Gleismaterial einer derart hohen Belastung ausgesetzt wie an dieser Stelle. Leipzig Baustellen Neuer Monat, neue Baustelle in Leipzig: Hier rollen bald die Bagger an "Gleiskurven in hoch belasteten Bereichen wie am Hauptbahnhof unterliegen durch enge Radien, hohe Verkehrsbelastung und Brems- und Beschleunigungsvorgänge einem überdurchschnittlichen Verschleiß (insbesondere Riffelbildung, Materialermüdung und Profilabnutzung)", so eine Sprecherin der L-Gruppe auf TAG24-Anfrage zur neuerlichen Baumaßnahme.

Bauphase zwei läuft seit Montag