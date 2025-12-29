Nicht wegen maroder Bäume! Deshalb sind im Auwald Wege gesperrt

Leipzig - Mit dem Fahrrad zum Elsterbecken, mit dem Hund auf der Gassirunde oder einfach einen entspannten Spaziergang: Rosental und Auwald lassen Leipziger abschalten. Derzeit müssen wegen Sperrungen aber Umwege in Kauf genommen werden.

Die Zufahrtsstraße zum Klärwerk Rosental wird durch diese Baustelle halbseitig unterbrochen. © Nico Zeißler

"Waldweg gesperrt" steht auf einem Schild unweit der Tierpension "Fürstenpfote" westlich der durchs Rosental verlaufenden Waldstraße. Doch mit maroden und von einem möglichen Umsturz gefährdeten Bäumen hat dies nichts zu tun.

Vielmehr stehen dieser und andere gesperrte Wege in Zusammenhang mit Bauarbeiten am 1894 in Betrieb gegangenen Klärwerk Rosental, welches für 240 Millionen Euro erweitert und bis 2032 "klar für die Zukunft" gemacht wird.

Laut eigenen Angaben sei es "die größte Einzelinvestition der Leipziger Wasserwerke" ever.

Dies ist auch notwendig, denn die aktuellen Kapazitäten sind nur für 550.000 Einwohner ausgelegt. Mitte 2025 lebten in der Messestadt aber bereits 630.000 Menschen. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Abwasser von 710.000 Einwohnern gereinigt werden können.