Es wird laut: Stadt Leipzig plant Bauarbeiten am Wochenende
Leipzig - Rund um die Georg-Schwarz-Brücken in Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg wird es am Feiertag und dem kommenden Wochenende besonders laut. Die Stadt Leipzig plant wichtige Bauarbeiten und hat dafür eine Ausnahmegenehmigung eingeholt.
Die überstehenden Pfahlköpfe für den späteren Mittelpfeiler der großen Brücke werden nun abgestemmt.
Wie die Stadt am Donnerstag in einer Pressemitteilung ankündigt, werden die Bauarbeiten "lärmintensiv".
Die Arbeiten beginnen am Freitag, dem 1. Mai und dauern bis Sonntag, den 3. Mai. Gebaut wird jeweils von 7 bis 19 Uhr. Dank Ausnahmegenehmigung darf die Baufirma auch am Sonn- und Feiertag arbeiten.
"Gearbeitet wird zwischen den Gleisen 1 und 2, während Gleis 1 gesperrt ist", erklärte die Stadt.
Danach soll die Arbeitsebene in Gleis 1 zurückgebaut werden, damit die Sperrung am 7. Mai enden kann.
Seit September 2025 laufen vorbereitende Arbeiten, um die Georg-Schwarz-Brücken neu zu bauen. Es ist ein Mammutprojekt, das voraussichtlich sechs Jahre in Anspruch nehmen wird. Geplant ist aktuell ein Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro.
Es kommt seitdem immer wieder zu Einschränkungen im Straßenverkehr und für den öffentlichen Nahverkehr. Immerhin: Ab Anfang August soll laut aktuellem Stand die Straßenbahnlinie 7 wieder über die Strecke fahren.
Titelfoto: Stadt Leipzig